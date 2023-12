Congo-Kinshasa: RVA - Des nouveaux bus pour le personnel de N'djili-Aéro

Les agents de la Régie des voies aériennes œuvrant à l'aéroport international de N'djili vont désormais se déplacer dans des conditions requises après la dotation de trois nouveaux bus de marque TATA. Ces véhicules acquis sur fonds propres de la Régie des Voies Aériennes (RVA), viennent remplacer l'ancien charroi automobile dont certains engins ont 15 ans de vie et d'autres 10, alors que la durée d'amortissement du charroi automobile devrait être de 5 ans maximum pour une entreprise, surtout avec l'état de dégradation de nos routes.

A la lumière des conditions de travail peu confortables de ses employés, le comité de gestion de la RVA vient de doter son personnel de ces bus pimpant neufs, afin d'améliorer leur rendement au niveau du service et augmenter leur efficacité globale. Le Directeur Général de la RVA, Alphonse Shungu, qui a personnellement remis les trois véhicules aux bénéficiaires, leur a demandé d'en faire bon usage.

Cette cérémonie officielle, comme il faudrait le signaler, s'est déroulée hier jeudi 21 décembre 2023 à l'aéroport de N'djili, en présence du D.G Adjoint de la RVA, Dieudonné Mayaya et de plusieurs cadres et agents de cette entreprise. Cet acte louable démontre à suffisance que le comité de gestion de la RVA, sous la conduite du D.G Shungu, soutient un équilibre de travail de son personnel en le mettant loin de stress des trajets quotidiens (embouteillages et tant d'autres tracasseries liées au transport en commun à Kinshasa).

Après avoir réceptionné ces bus, le commandant de l'aéroport de N'djili, Michel Otshudi, a rassuré que ces outils de travail affectés à la Division Charroi, bénéficieront des soins appropriés, en respectant à la lettre le prescrit du manuel d'utilisation et ce, en terme d'entretien et de petites réparations. « En mon nom et en celui de tous les cadres et agents de l'aéroport de N'djili, nous exprimons notre gratitude en reconnaissance de cet acte combien significatif. Il démontre l'intérêt et l'importance que vous accordez, non seulement à l'entité générale, mais surtout au capital humain en particulier, en mettant toujours l'homme au centre de vos préoccupations », a-t-il dit.

Des projets ambitieux pour l'avenir des agents et cadres de la RVA Rappelons que lors de la cérémonie de remise de ces bus, le D.G

Alphonse Shungu a souligné qu'il s'agit de l'accomplissement d'une des promesses faites au début de sa mandature à la tête de cette entreprise stratégique. Il a promis que cette action va s'étendre aussi aux aéroports de Goma et de Luano. S'en suivra ensuite la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter les services de l'Administration centrale de Ndolo. Et le début des travaux est prévu d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine, a-t-il ajouté. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de la RVA, le D.G Shungu a aussi rappelé sa détermination de doter également son personnel d'un bâtiment devantabriter la nouvelle polyclinique de cette régie arienne.

Car la santé de son personnel et celle de leurs familles, constitue l'une des priorités de son mandat. Il est à noter que ces projets seront réalisés palier par palier. Alphonse Shungu a enfin rassuré, par ailleurs, avoir déjà constitué une provision afin que ces ambitieux projets soient un succès total. En dernier lieu, le patron de la RVA envisage de renforcer les capacités de la cantine de son administration centrale en la dotant des moyens financiers supplémentaires pour son fonctionnement harmonieux. Ayant baptisé 2024 l'année du « social », le D.G Shungu apromis de faire de son mieux pour redonner le sourire à ses agents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour accroître la sécurité de la navigation aérienne de notre pays.

A cette occasion, il y a lieu de souligner qu'en tant qu'homme de parole, le D.G. de la RVA avait mis en oeuvre, un ambitieux programme d'actions marqué par plusieurs réalisations. On peut rappeler entre autre, la relance des activités du centre de formation des agents del'aéroport de Ndjili dont le bâtiment a été réfectionné, il y a peu, et doté des simulateurs ILS, DME et VOR de dernière génération, ainsi que des aides à la navigation aérienne par mauvais temps. Des formateurs venus de la société équipementière AERONAV Canada, ont dispensé des modules de formation qui ont permis non seulement de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de cestechniciens qui font la fierté de la RVA, mais aussi les rendre compétitifs au même titre que ceux des régies des voies aériennes d'autres pays africains.