Madagascar: Sillon du passé - Football suarezois (1962-1990) : les trentes années de gloire

Pratiqué depuis 1947 à Madagascar, le football est devenu une passion pour les jeunes du pays. L'histoire témoigne qu'à cette époque, la Grande-Île a participé pour la première fois à un match international. À la première moitié des années 1950, des clubs se forment un peu partout. Dès lors, le ballon rond a conquis le coeur des jeunes de l'époque.

Diego-Suarez était une ville où le football faisait partie du quotidien. En 1954, des équipes, comme CPA ainsi que l'équipe de Saint-Joseph Diego, voient le jour. Des tournois sont organisés dans la ville et ses environnants. La partie septentrionale est désormais un fief de balle au pied. Les stars connues à l'époque étaient René Vavihely et Thomas Olympique. En 1958, le Brésil d'Edson Arantes Do Nascimento alias Pelé remporte la coupe du monde. Le talent de ce jeune homme a inspiré les joueurs malgaches, en général, et, en particulier, celle de la ville du Pain de sucre. Sous un autre angle, la création de la jeune et la petite province était également une occasion pour les athlètes du nord de faire se démarquer leur territoire. Ainsi, des associations sportives se multiplient à savoir KSC Kohinoor Sporting Club de Diego. En 1962, Le Père de l'indépendance Philibert Tsiranana organise pour la première fois une grande compétition.

L'équipe de Diego soulève la coupe du président en battant Tananarive dans son jardin 3-2. L'information faisait la Une dans les journaux. Deux ans après, George Fandrata et ses coéquipiers réduits à 10 écrasent les Majungais sur un score de trois buts à zéro. Ali, un supporter s'en souvient encore comme si c'était hier : « Ils étaient très braves, bien entraînés. Ils avaient une tactique différente de toutes les équipes de Madagascar. Il y avait de l'ambiance aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Il parlait peu sur le terrain, le regard et le déplacement suffisent...». Les années se succèdent, une autre génération surgit.

Cosmos Secren, vingt ans de domination

Cette association sportive a été fondée dans la deuxième moitié des années 1970. Au début, le foot était son terrain de prédilection, ensuite, elle est devenue un grand club réunissant trois sports collectifs ainsi que l'athlétisme. Cosmos Secren a connu sa maturité dans les années 1980. « C'était en quelque sorte notre FC Barcelone à l'époque. Ils raflaient les médailles d'or, ils remportaient toutes sortes de compétitions dans la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Cosmos Secren faisait trembler ses adversaires », a fait savoir Hector Zafimamy, un ex-joueur de foot de Grand-Pavois. Oui, tout le monde désire évoluer dans ce plus grand club. Toutefois, Cosmos dégringole au début des années 2000. La chute a causé une déception des supporters et surtout des sportifs de la localité. D'autre part, l'avènement des jeux vidéo ainsi que l'ère du numérique ont totalement changé la donne. Les adolescents préfèrent tenir la manette plutôt que de sortir à midi pour s'entraîner. Il a fallu attendre le succès de Madagascar lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, et le Championnat d'Afrique des Nations en 2023 pour raviver l'espérance !