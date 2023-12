Madagascar: Paositra Malagasy - Sortie de six nouveaux timbres à l'effigie de Rado et de tortues endémiques de Madagascar

Outre le service public offert par la Paositra Malagasy, cette société d'Etat se positionne en tant que vecteur de la culture et de la promotion de Madagascar.

La preuve, elle vient de sortir six nouveaux timbres et des produits philatéliques, et ce, à l'effigie de Rado ou Georges Andriamanantena, ainsi que des cinq espèces de tortues endémiques à Madagascar. « Bien que nous sommes à l'ère du numérique et que nous vulgarisons la digitalisation dans tous les secteurs, force est de reconnaître que les utilisateurs des timbres postaux sont plus nombreux si on les compare à ceux qui pratiquent les courriers électroniques à Madagascar. A titre d'illustration, on a besoin de timbres postaux pour les envois de papiers administratifs dans toutes les régions de l'île. De nombreuses personnes préfèrent encore effectuer des échanges avec leurs familles et proches à l'étranger via les courriers postaux ». Le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des Postes et desTélécommunications, Tahiana Razafindramalo, l'a évoqué lors du lancement officiel de ces nouveaux timbres produits par la Paositra Malagasy hier à l'Arboretum à Ankorondrano.

Un million de timbres

En effet, « la Paositra Malagasy a souhaité rendre hommage à une grande figure de la culture malgache, qu'est Rado en produisant ce nouveau timbre à son effigie. C'est également le fruit de la collaboration entre la société et la famille de ce grand poète qui était un fervent défenseur de la culture et un écrivain essentiellement d'expression malgache. Cette action entre en même temps dans le cadre de la célébration du centenaire de cet illustre personnage », a fait savoir le Directeur général de la Paositra Malagasy, Richard Ranarison, à cette occasion. Par ailleurs, d'autres nouveaux timbres sont à l'effigie de cinq espèces de tortues endémiques de Madagascar. Il s'agit, notamment de l'Astrochelys radiata ou « Sokake » appelé également tortue étoilée ou « Kotroke », de l'Astrochelys yniphora ou tortue à soc ou « Angonoka », de Pyxis arachnoides ou « Kapibato » ou « Sokabato » connu également sous l'appellation de tortue araignée et de Pyxis planicauda ou « Kapidolo » ou pyxide à queue plate ainsi que de l'Erymnochelys madagascariensis ou « Rere ». On le nomme également tortue à grosse tête de Madagascar. Paositra Malagasy travaille en partenariat avec Turtles Survival Alliance (TSA), pour ce faire.

« Cela permettra de faire connaître au grand public les oeuvres de Rado et la biodiversité de la Grande île. Il est à noter que cette société d'État produit en moyenne un million de timbres chaque année, en nette augmentation durant la période de crise sanitaire liée à la covid-19 », a soulevé le ministre de tutelle. Il est à noter que ces nouveaux timbres, qui sont déjà disponibles au niveau de toutes les agences de la Paositra Malagasy, sont mis en vente à 2 000 Ar l'unité.