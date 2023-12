Madagascar: Centenaire de « Tily eto Madagasikara » - Début de la célébration le 27 janvier 2024

Le 99e anniversaire de « Tily eto Madagasikara », célébré le 20 décembre 2023, était le prélude à un événement majeur : le centenaire dont la célébration s'étalera sur toute l'année à venir.

20 décembre 1924 - 20 décembre 2024. L'année prochaine sera l'année du centenaire pour le mouvement scout protestant « Tily eto Madagasikara », qui a levé le voile sur la célébration de cet événement majeur à travers une série d'événements et d'activités prévus se tenir tout au long de l'année, aussi bien à Madagascar qu'à l'international. Le premier grand rendez-vous sera alors la cérémonie d'ouverture officielle qui aura lieu le 27 janvier 2024 au Palais des Sports Mahamasina. S'ensuivra une série d'activités, dont notamment le colloque international qui se tiendra à Paris, en prélude aux divers autres événements à venir. En font partie, la semaine du « Tily eto Madagasikara » et le Camp national du centenaire qui se tiendra à Fihaonana Ankazobe du 1er au 5 août 2024 mettant à l'honneur la vie de foi, l'éducation à la paix, la préservation de la nature, et l'impact social.

Durant l'année de célébration du centenaire, Tily eto Madagasikara prévoit de réaliser des activités de terrain chaque mois, et ce, à travers les trente régions Tily que compte le mouvement. Notons également la sortie d'un livre relatant l'histoire de « Tily eto Madagasikara », prévue le 20 décembre, jour J du centenaire et jour de la clôture de la célébration à travers un grand culte de clôture.

Fondé officiellement par le décret du 20 décembre 1924, le scoutisme « Tily eto Madagasikara » dont la structure originelle était celle des « Eclaireurs et Unionistes de France », reste fidèle à sa méthode éducative donnant une place de choix à l'éducation par l'action et à l'impact social. C'est à travers cette approche scoute qu'il a pu façonner des leaders dans divers domaines de la société malgache. Parmi les grandes figures qui ont laissé leurs empreintes au sein de « Tily eto Madagasikara » figurent l'illustre savant malgache, le professeur Albert Rakoto Ratsimamanga, et d'autres figures connues telles les poètes Georges Andriamanantena (Rado) et Samuel Randria, ou encore le pasteur Ramino Paul. Tily eto Madagasikara rassemble aujourd'hui 23 000 jeunes garçons et jeunes hommes.