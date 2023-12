Maroc: Le critique marocain Ahmed Lotfallah parmi les lauréats du Prix Sharjah de la recherche critique en ARTs plastiques

Le critique marocain Ahmed Lotfallah figure parmi les lauréats de la 14ème édition du Prix Sharjah de la recherche critique en arts plastiques pour son étude intitulée «Critique en arts plastiques arabes et traduction... Une étude théorique et pratique».

Le Département de la culture de Sharjah a honoré les lauréats de cette session, organisée sous le thème «Le rôle de la traduction dans la critique moderne en arts plastiques», et ce lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part notamment Abdellah Mohammed Al Owais, chef du Département de la culture de Sharjah, et Mohammed Ibrahim Al Qaseer, directeur du Département des affaires culturelles, secrétaire général du Prix, en plus des membres du jury.

Intervenant lors de la cérémonie, Mohamed Ibrahim Al-Qaseer a indiqué que le Prix Sharjah de la recherche critique en arts plastiques a, pendant plus de 14 ans, renforcé la présence de l'aspect critique dans les arts plastiques arabes, ce qui a contribué à la création d'une culture critique spécialisée. Il a ajouté que cette édition a connu la participation de plus de 46 critiques, hommes et femmes, précisant que chaque édition reçoit des recherches de tous les pays arabes, ce qui confirme le caractère unique de ce prix au niveau du monde arabe.

Pour sa part, Samir Al-Salmi a mis l'accent, dans son intervention au nom du jury du prix, sur les normes et les critères retenus pour la désignation des lauréats du prix et leur classement.