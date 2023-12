Madagascar: CRAAD-OI - « 2023, une année difficile pour le peuple malgache »

L'organisation pan-africaine indépendante à but non lucratif basée à Madagascar dénommée CRAAD-OI a dressé son bilan pour l'année 2023. Elle estime que cette année a été difficile pour le peuple malgache, qui a été confronté à une crise multidimensionnelle liée aux séquelles de la pandémie de la Covid-19, aux répercussions de la guerre en Ukraine, aux impacts destructeurs de la crise climatique ; ainsi qu'à la situation économique et sociopolitique désastreuse au niveau national. 2023 a aussi été une année à la fois déchirante et admirable pour le CRAAD-OI, qui a continué à apporter son appui aux jeunes, aux femmes et à leurs communautés qui luttent pour la défense de leurs moyens d'existence, de leurs territoires et de leurs droits fondamentaux, mais aussi à apprendre et à tirer des leçons inestimables de leurs expériences et de leur sagesse. « Alors que cette année 2023 touche à sa fin, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance envers tous nos alliés et partenaires pour leur solidarité, en particulier ceux qui nous ont donné les moyens de faire notre travail », ont ils communiqué.

Alternatives

Ses actions sont notamment de promouvoir des alternatives de développement durable centrées sur la réalisation des droits humains et basées sur les principes d'égalité de genre et de justice sociale, économique et écologique. Par ailleurs, le RJDD (Réseau des Jeunes pour le Développement Durable) est un réseau des jeunes au sein du CRAAD-OI. Sa mission est de promouvoir des alternatives de développement durable centrées sur la préservation de l'environnement et sur les principes de la justice climatique et écologique.