Madagascar: National Geographic Expeditions - La faune et la flore malgaches, un passage obligé

La richesse faunistique et floristique de Madagascar attirent les étrangers si elle n'est pas comprise, perçue en tant que telle pour les populations locales. Des voyageurs VIP de la National Geographic Expeditions ont quitté la Grande île il y a de cela quelques jours. Ils étaient au pays dans le cadre d'un voyage de découverte des faunes et flores de plusieurs régions du monde. Le voyage a mobilisé des centaines de personnes et plusieurs secteurs d'activités en lien avec le tourisme.

Ce qui est une bonne chose pour un secteur qui fait tout pour émerger du gouffre dans lequel il était à cause des années de pandémie de Covid-19. La faune et la flore sauvages et endémiques du pays constituent une attraction touristique majeure et les preuves ne manquent pas pour l'attester.

La Grande île fait partie des destinations préférées des amoureux de la nature et la richesse de sa biodiversité y est pour beaucoup de choses. Le taux d'endémisme, qui est d'environ 80%, constitue un atout majeur qui constitue l'une des bases de la valeur économique (et humaine) de cette biodiversité.

2024

D'autres expéditions sont prévues pour l'année qui arrive. L'une d'entre elles invite les voyageurs téméraires « à explorer la flore et la faune uniques de Madagascar dans trois régions différentes, à (aller à) la rencontre de lémuriens, d'anciens baobabs, de caméléons et d'oiseaux rares ».

%

D'une durée de quatre jours, cette escapade en terre malgache sera l'occasion pour les voyageurs VIP de National Geographic Expedition de vivre des moments uniques à Toliara, plus particulièrement au parc national Zombitse-Vohibasia où ils pourront observer une variété de lémuriens, quelque 85 espèces d'oiseaux, des caméléons et des geckos aux couleurs vives.

Papillons colorés, arbres et orchidées endémiques feront le décor de cette immersion sur la côte. Un passage à Morondava est prévu. L'allée des Baobabs, qui est l'un des sites emblématiques de l'île, sera un passage obligé. Un détour par Mahajanga, notamment, le parc national d'Ankarafantsika clôturera le voyage. Les visiteurs feront une immersion dans l'une des forêts les plus connues de l'île. Le face-à-face avec des animaux et plantes endémiques est inévitable. De quoi ravir les amoureux de la nature.