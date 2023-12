Madagascar: Université d'Antananarivo - Une box solaire attribué par le PNUD à l'école doctorale GRND

Dans le cadre d'une initiative ambitieuse visant à promouvoir l'accès universel à l'électricité et à encourager l'utilisation d'énergies propres pour un développement durable, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) Madagascar a fait don d'une box solaire à l'École Doctorale Gestion des Ressources Naturelles (ED GRND) de l'Université d'Antananarivo.

La cérémonie officielle de remise de la box solaire s'est déroulée le 20 décembre 2023 au sein de l'ED GRND, marquant un pas significatif vers l'adoption de solutions énergétiques durables dans le secteur éducatif. L'événement a réuni les représentants du PNUD Madagascar et le président du Conseil de l'ED GRND, symbolisant ainsi un partenariat fort en faveur du développement écologique et énergétique.

Au coeur de cet événement, un apprentissage détaillé sur le fonctionnement de la box solaire a été mis en avant. Les représentants du PNUD ont guidé les membres de l'école doctorale à travers les différentes fonctionnalités et applications de cette solution énergétique novatrice. Cette initiative vise à sensibiliser et à autonomiser la communauté universitaire, tout en démontrant les avantages pratiques et durables des énergies renouvelables.

Propre et viable

L'introduction de cette technologie solaire à l'ED GRND est une étape cruciale dans la promotion des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD 7 axé sur l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Cette action contribuera à réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et non durables, tout en ouvrant la voie à une transition énergétique plus propre et plus viable.

Le président du Conseil de l'ED GRND a exprimé sa gratitude envers le PNUD Madagascar pour cette initiative révolutionnaire, soulignant l'importance cruciale d'une éducation ancrée dans des pratiques respectueuses de l'environnement.

Il a également souligné l'engagement de l'école doctorale à intégrer cette solution solaire dans les programmes académiques pour sensibiliser et former la future génération de spécialistes des ressources naturelles à des pratiques durables.

Cette collaboration entre le PNUD Madagascar et l'ED GRND marque un pas en avant significatif vers un avenir énergétique plus propre et accessible pour Madagascar. Elle incarne l'esprit de partenariat et d'innovation nécessaire pour atteindre des objectifs de développement durable et favoriser des changements positifs à long terme dans la nation insulaire.