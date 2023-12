Ile Maurice: Nouvelle tentative de regrouper les militants hors du MMM

Cela fait plusieurs mois, surtout avant le renvoi des élections municipales, qu'il y a des tentatives pour regrouper la Plateforme Militante de Steven Obeegadoo, le Muvman Liberater (ML) d'Ivan Collendavelloo et le Muvman Patriot Morisien (MPM) d'Alan Ganoo en une seule force. Mais, jusqu'ici, il n'y a pas eu de concrétisation. Néanmoins, cette idée a été relancée mercredi soir par Steven Obeegadoo dont le parti organisait une fête de fin d'année, durant laquelle étaient invités Alan Ganoo et Ivan Collendavelloo, de même que le secrétaire général du Mouvement socialiste militant (MSM), Maneesh Gobin, et le colistier du Premier ministre adjoint, Kenny Dhunoo. Parmi ceux qui étaient présents au dîner qui a eu lieu à la salle de Mumtaz Mahal, à Curepipe, on compte, entre autres, les deux Parliamentary Private Secretaries (PPS) Tania Diolle et Ismaël Rawoo.

Steven Obeegadoo a soutenu qu'entre le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti travailliste, les choses n'ont jamais bien marché et ce sont les militants qui seront les perdants. «Donc, pour que vous ne soyez pas des orphelins, alors pourquoi ne pas créer une force militante nationale et marcher avec le MSM aux prochaines élections générales ?» Il devait préciser que les discussions débuteront dès le début de l'année prochaine et que cette grande force devrait être concrétisée avant les prochaines élections générales.

Nous avons abordé la question de ce regroupement avec le président du ML, Toolsyraj Benydin, et il a indiqué que cette idée a été lancée il y a plusieurs mois déjà. Il a fait ressortir que ce n'est pas juste le souhait des dirigeants de ces trois partis, mais que la base elle-même est en faveur d'un tel regroupement. «Avec nos forces réunies et le MSM, je suis confiant d'une très grande victoire de cette alliance gouvernementale. D'autant plus que le bilan du gouvernement actuel est très flatteur.» Invité à dire si, avec une telle force, ce regroupement ne cherchera pas un bon pourcentage des tickets, il a répondu que ce n'est pas le moment de dire quoi que ce soit à ce sujet car la priorité est de regrouper les forces militantes. Toolsyraj Benydin a affirmé qu'il est plus que probable qu'il sera candidat dans la circonscription La Caverne-Phoenix (no 15) lors des prochaines élections générales. Il y avait été élu en 2014.

Moorghesh Veerabadren, président de la Plateforme Militante et qui a présidé la cérémonie de mercredi soir, a affirmé que les dirigeants de ces trois partis avaient déjà initié des discussions autour de ce regroupement. Il est d'avis que ce sera chose faite assez vite l'an prochain. Il a indiqué qu'avec une telle force et le MSM, cette alliance sera imbattable. Comme Toolsyraj Benydin, il a, lui aussi, évité d'aborder le nombre de tickets que réclamera un tel regroupement. «À notre niveau, c'est de constituer une bonne équipe avec de bons candidats pour gagner les élections avec notre allié, le MSM.»

Par ailleurs, interrogée sur sa déclaration à l'effet que la bataille électorale sera rude, Tania Diolle a expliqué qu'elle a voulu dire que l'opposition sera rude envers l'alliance gouvernementale lors de la prochaine campagne. Ivan Collendavelloo a, lui, compris que la PPS avait déclaré que la bataille sera rude face à l'opposition et il a affirmé que l'alliance gouvernementale remportera une victoire facile.