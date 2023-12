Congo-Brazzaville: Musique - Kulumbindi kitueni en concert le 24 décembre à Pointe-Noire

Le leader du groupe tradi moderne « Kulumbindi kitueni », Redan Kambou Malonda Dibanga, alias Me Mbudinkombi, organisera, le 24 décembre à Pointe-Noire, un concert en vue d'aider les fans et la population à finir l'année en cours dans la bonne humeur et la gaieté.

Au cours d'une interview accordée à la presse, Me Mbudinkombi a fait savoir que la manifestation culturelle permettra de mieux vendre la musique traditionnelle moderne et de faire connaître son groupe.

A l'occasion, il a révélé la liste des titres qui seront interprétés. Il s'agit de « To komi koteya mabala », « Mongalangu » ou « source d'eau », « Bendoko yaya », c'est-à-dire, « appeler tous les groupes » ainsi que « Libota ya maman babwakisa ngai ». « Toutes ces chansons sont tirées de notre ancien album baptisé Tsafunenga », a-t-il précisé.

Interrogé au sujet de la raison d'être de ce groupe, il a évoqué la possibilité de former une famille des artistes ressortissants de son département, de sa tribu et partageant la même culture, les mêmes traditions et les mêmes valeurs.

« A vrai dire, la quasi-totalité des membres de mon orchestre est ressortissante de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes tous retrouvés ici à Pointe-Noire. Nous avons pensé mettre en place quelque chose qui pourrait nous rassembler tout le temps. C'est comme cela qu'est né notre mouvement. Et nous en sommes très fiers », a-t-il déclaré.

« En fait, grâce à ce mouvement, nous avons eu le privilège de visiter des pays comme le Gabon et l'Angola. Nous devenons très connus. Nous vivons de notre art. C' est notre métier, notre gagne pain. Nous élevons nos enfants, payons leur scolarité et prenons convenablement soin d'eux. C'est vraiment énorme ! », a-t-il ajouté.

Créé en 2012, Kulumbindi Kitueni, qui veut dire « maison ancestrale construite par les expatriés », est un orchestre tradi-moderne qui comporte onze membres, dont sept hommes et trois femmes, âgés de 25 à 47 ans. Terminant son propos, le leader de ce groupe a demandé à la population ponténégrine d'honorer de sa présence le jour du concert en signe de soutien.