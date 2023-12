Angola: Rétrospective 2023 - Le Président de la République renforce la diplomatie économique

Luanda — Le Gouvernement angolais a développé, en 2023, un intense agenda visant à renforcer sa diplomatie économique, dont le point culminant est la rencontre entre le Chef de l'État, João Lourenço, et son homologue américain, Joe Biden.

La rencontre entre les deux dirigeants, réalisée dans la Maison Blanche, a marqué le début d'une nouvelle ère dans les relations diplomatiques et le partenariat stratégique entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, qui devraient devenir plus dynamique. en 2024.

Lors du "tête-à-tête" à Washington DC, João Lourenço et Joe Biden ont parlé de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, l'administration américaine assurant de nouveaux investissements pour l'Angola, dans différents secteurs.

Avec cette réunion, les deux pays ont lancé un partenariat durable dans des secteurs clés, tels que l'agriculture, les télécommunications, les énergies renouvelables, le raffinage du pétrole, le commerce, l'exploration spatiale et la défense et la sécurité.

Concrètement, les États-Unis se sont engagés à investir 250 millions de dollars dans le corridor de Lobito (Benguela), pour contribuer à concrétiser le projet de circulation massive de marchandises entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie.

Joe Biden a également promis d'investir dans le secteur des énergies renouvelables, à hauteur de 900 millions de dollars, dans le cadre de projets développés par la société américaine Sun Africa, l'un de ses plus gros investissements du genre en Afrique.

Selon le Président des États-Unis, un financement de 363 millions de dollars a été approuvé cette année pour permettre à l'entreprise américaine Acro Briz de construire des ponts métalliques dans 18 provinces afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

De même, les États-Unis investissent environ 7,5 millions de dollars dans le delta de l'Okavango, et plus d'un milliard de dollars devraient être mobilisés pour construire des lignes ferroviaires qui pourraient s'étendre de l'Angola à la RDC et à la Zambie.

Selon Joe Biden, il s'agit d'un projet qui vise à relier l'Afrique de l'Est à l'Ouest, soulignant qu'il s'agit du plus gros investissement américain dans ce segment en Afrique.

Le Président des États-Unis a également annoncé un plan financier d'un milliard de dollars pour que l'Angola investisse dans des projets liés à la production d'énergie propre, jusqu'en 2025.

Dans le cadre des nouvelles relations entre Luanda et Washington, Joe Biden a annoncé un investissement pour l'Angola dans les infrastructures agricoles, ce qui pourrait faire du pays un excellent exportateur, à partir de 2027.

Il a mentionné que les États-Unis investissent des milliards de dollars en Afrique « dans une série de domaines », notamment l'énergie solaire et des projets de développement agricole en Angola.

En Espagne, le Chef de l'État a été publiquement félicité par l'Alliance mondiale du vaccin (GAVI), par la voix de son président, Durão Barroso, pour tout ce qu'il a fait dans les efforts de vaccination de la population angolaise dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

En ce sens, il a reçu l'Ordre du Mérite et a assisté au couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla à l'abbaye de Westminster à Londres.

À Sao Tomé et Principe, João Lourenço a participé à son tour à la XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), où il a cédé la présidence tournante, pour deux ans, à son homologue, Carlos Vila Nova, de qui il a reçu le prix José Aparecido de Oliveira.

L'agenda du Président angolais prévoyait également un voyage au Botswana, où plusieurs accords ont été signés, et au Japon, où il a rencontré l'empereur Naruhito, le Premier ministre, Fumio Kishida, et des entreprises.

À Addis-Abeba, en Éthiopie, João Lourenço a participé au Sommet de l'Union africaine, tandis qu'en Guinée équatoriale, il a participé à deux sommets extraordinaires de la Communauté des États de l'Afrique centrale (CEEAC), à la suite de la destitution du président Ali Bongo, au Gabon, et a assisté à l'investiture d'Andry Rajoelina à la présidence de la République de Madagascar.

Hôte

Dans la capitale angolaise, João Lourenço a reçu ses homologues de la République fédérative du Brésil, Luíz Inácio Lula da Silva, de Cuba, Miguel Díaz-Canel et du Malawi, Lazarus Chakwera, de France, Emmanuel Macron, ainsi que l'ancien Premier ministre du Portugal, António Costa et le chancelier autrichien Karl Nehammer.

Luanda a également accueilli le Xème Sommet Extraordinaire de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs, CIRGL, qui a débattu, entre autres questions, de la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo et au Soudan.

L'homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu à plusieurs reprises à Luanda pour discuter du programme de cantonnement des forces du M23, dans le cadre de la pacification de l'Est de ce pays.

Dans un autre sens, l'Angola a accueilli une réunion de haut niveau pour évaluer la situation en République Centrafricaine (RCA), qui a réuni le Président angolais et ses homologues de la RDC et du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.

Par téléphone, João Lourenço s'est entretenu avec certains homologues, comme le Coréen Yoon Suk-Yeol, dans le but de renforcer les relations amicales et la coopération bilatérale.

A Luanda, João Lourenço a participé à la 147ème Assemblée de l'Union Parlementaire, où il a assuré que le pays abritait l'événement pour contribuer à résoudre les problèmes mondiaux de paix, de justice sociale et de promotion des échanges entre les peuples et les nations.

Il a présenté l'Angola comme un pays de paix et de réconciliation, en plein développement, avec une grande diversité religieuse, une vaste mosaïque culturelle et des richesses naturelles, ouvert au modernisme et engagé dans la diversification de son économie et investissant dans une stratégie nationale de développement durable et inclusif.

Lors de la Biennale de Luanda, le Président a déclaré que la création et la consolidation d'une culture de paix en Afrique doivent être une étape fondamentale vers l'établissement du climat et des conditions essentielles pour que les peuples et les nations africains se consacrent, avec toute leur ingéniosité, aux tâches de promouvoir le progrès et le développement.

Après avoir assumé la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) lors du 43ème Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, il a organisé un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire en RDC.

journalistes de l'ANGOP