Congo-Brazzaville: Lire ou relire - 'L'imitation de Jésus-Christ'

Écrit depuis le XVe siècle, l'ouvrage est devenu un classique de spiritualité chrétienne, l'un des plus lus au monde après la Bible.

Attribué au moine catholique Thomas à Kempis, "L'imitation de Jésus-Christ", dans sa nouvelle version, est l'oeuvre de traduction de l'abbé F. de Lamenais, en 1906. Au départ, le livre était exclusivement destiné aux novices dans la vie religieuse. Avec le temps, la suavité de son contenu, très profond et édifiant, ce livre a conquis le monde laïc. Des saints et des profanes se sont délectés de son message inspirant pour forger leur personnalité intérieure.

Thérèse de Lisieux, Pierre Corneille et bien d'autres auteurs ont donné au cours de l'histoire un témoignage reconnaissant et pieux suite à la lecture de "L'imitation de Jésus-Christ", devenu pour la plupart un livre de chevet. Ce chef-d'oeuvre de la littérature chrétienne ne se substitue pas à la Bible, il encourage plutôt les lecteurs à avoir pour mentor le Christ Jésus et à le reconnaître comme unique chemin de salut. Le livre s'appuie sur la Bible comme vraie parole de Dieu.

"L'imitation de Jésus-Christ" comporte quatre parties, réparties de façon inégale. Le but de sa publication n'est pas académique mais en vue du salut des âmes en Christ. La première partie donne quelques conseils de vie spirituelle pour tout disciple ou imitateur de Jésus, le maître véritable. Elle exhorte au renoncement face aux attraits du monde, et à un effort de cohérence entre la foi et le vécu, dans la prière, afin d'accéder à la paix intérieure et progresser dans le bien.

La deuxième partie du livre propose des pistes d'accession à la sainteté de vie. Ces pistes sont, entre autres, l'humilité, la bonté, le pacifisme, la conscience droite et l'acceptation des souffrances légitimes qu'exige la fidélité à Dieu.

La troisième, quant à elle, montre comment s'ouvrir aux bénédictions et consolations divines. L'amour oblatif en est le principe. C'est la partie la plus dense du livre. Elle prépare à vivre en amoureux de Dieu, en surmontant les embûches et les chutes inévitables.

La toute dernière met au centre l'eucharistie ou la messe comme source et sommet de réalisation de la communion entre l'homme et Dieu. C'est le moyen par excellence, y apprend-on, de grandir dans l'intimité avec Jésus pour jouir, par conséquent, des faveurs divines, notamment la grâce de la joie véritable qu'on tire en persévérant dans le bien malgré les épreuves et les persécutions.

La version poétique de "L'imitation de Jésus-Christ", écrite par Pierre Corneille, est disponible dans la librairie Le Manguier, au siège des Dépêches de Brazzaville.