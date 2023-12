Algérie: Accident du bus du MC El Bayadh - Prière sur le mort et oraison funèbre à la mémoire des deux victimes

EL BAYADH — La prière sur le mort (Salat Al Janaza) et une oraison funèbre ont été accomplies, jeudi à El Bayadh, à la mémoire du gardien de but Zakaria Bouziani et l'entraineur-adjoint, Khaled Meftah, du club de football, MC El Bayadh, décédés suite au renversement du bus de l'équipe mercredi dans la wilaya de Tiaret, et ce, avant l'acheminement des dépouilles vers leurs dernières demeures.

L'oraison funèbre s'est déroulée à la mosquée "Abdellah Benzoubir", en présence du wali d'El Bayadh, Nouredine Belarbi, des autorités locales civiles et militaires, ainsi qu'une foule nombreuse de citoyens et des supporters de l'équipe, des amis et proches des défunts, où les condoléances ont été présentées aux familles des victimes, dans une allocution prononcée en la circonstance.

La dépouille du gardien de but Zakaria Bouziani a été transportée vers la wilaya de Béchar, sa ville natale où il doit être inhumé, tandis que la dépouille de l'entraineur-adjoint, Khaled Meftah, a été transportée à Mecheria, dans la wilaya de Nâama, pour être inhumé dans sa ville natale.

La direction de l'équipe du Mouloudia d'El bayadh a révélé que l'ensemble du staff technique et des joueurs blessés suite à ce douloureux accident de la route, ont quitté l'Etablissement public hospitalier Chahid Mimouni Tahar de la ville de Sougueur (wilaya de Tiaret), après que leur état de santé s'est amélioré.

Le wali d'El Bayadh avait fait hier le déplacement, en compagnie du président de l'Assemblée populaire de la wilaya, à la wilaya de Tiaret pour s'enquérir de l'état de santé des joueurs et du staff et pour leur présenter ses condoléances et sentiments de compassions au président de l'équipe et aux amis des défunts.

Le même responsable a salué la prise en charge totale des blessés à l'hôpital de Sougueur et la solidarité agissante des habitants de la wilaya de Tiaret suite à cet accident, a indiqué la cellule de communication de la wilaya d'El Bayadh.

L'équipe du Mouloudia d'El Bayadh devait se rendre à Tizi Ouzou pour affronter la JS Kabylie pour le compte de la 11e journée du championnat de la Ligue1 professionnelle "Mobilis" de football.

De son côté, le comité des supporters du club a ouvert un registre des condoléances au centre-ville d'El Bayadh où un flux important de citoyens a été enregistré venus présenter leurs condoléances.

En outre, le président de Conseil d'Administration de la JSK, Achour Chelloul, a présenté en son nom et au nom de tout le staff et des supporters de l'équipe ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'à toute la famille du club du Mouloudia d'El Bayadh.