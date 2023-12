Congo-Brazzaville: In memoriam - Grégoire le chimpanzé, 15 ans déjà

Décédé le 17 décembre 2008, il y a quinze ans, à Chimpounga (département du Kouilou) où il était placé pour des raisons d'insécurité à Brazzaville en 1997, Grégoire, le célèbre animal qui a passé plus de 40 ans au parc zoologique de Brazzaville, aurait eu 64 ans cette année.

« Il est certes vrai que Grégoire a été détenu au zoo jusqu'au jour de son départ pour Tchimpounga où il a passé ses dix dernières années de son existence. Grégoire a été celui qui a tenu en haleine les visiteurs qui passaient au parc zoologique. Il a plus de 64 ans de détention, donc de vie commune avec les humains ; c'est dire que c'est un humain qui est parti. Grégoire, c'est la plus grande bibliothèque qui s'en est allée, sans pourtant laisser à la postérité ce qu'il entendait faire. On dirait que c'est très tôt ; mais ce n'est pas très tôt parce qu'il a fait son temps. Il a égayé le public de par ses gestes diversifiés. Grégoire était un animal-humain », confie Veille Makosso, ancien directeur du parc zoologique de Brazzaville.

Grégoire était capable d'imiter le cri d'un bébé. On se rappelle qu'il fumait parfois une cigarette, faisait des arcades en cerceau, glissait le long d'une corde. Un sportif qui s'était forgé dans son animalité. Il savait pratiquer un geste, un rituel que le public voulait pour son plaisir. Autant de souvenirs de son passage au parc zoologique sur le plan de la distraction.

Sur le plan scientifique, quelques chercheurs sont unanimes sur le fait que Grégoire était une pièce scientifique qui s'en est allée sans pourtant qu'ils puissent accorder l'attention qui lui serait dévolue.

« Grégoire ne pouvait rien écrire ; mais le suivi quotidien pouvait faire générer une longue histoire pleine de symboles. J'espère qu'il n'est pas tard pour ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont suivi - parce qu'il est dit-on plus aisé d'écrire la biographie d'un individu mort que lorsqu'il est vivant de peur de rencontrer des contestations -, Il a été le grand ami du public, lui l'animal qui a vu De Gaulle, l'abbé Fulbert Youlou, Massamba-Débat, Marien Ngouabi, lui qui a vécu le référendum constitutionnel de 1958, jusqu'au déclenchement de la guerre fratricide du 5 juin 1997, s'en est allé, avec lui son histoire. Tout cela est cristallisé en Grégoire, une pièce maîtresse qui s'en va tant sur le plan culturel que sur le plan récréatif et même scientifique, parce que nous l'avons détenu pendant 64 ans, mais nous n'avions pas su exploiter son être pour comprendre quel était le secret de sa longévité, les conditions mises en place pour d'autres congénères pour leur assurer la même survie et peut être allé au-delà de ces 64 ans », estime Veille Makosso.

« Je pense que sa disparition serait un éveil pour rassembler tous les éléments que nous avons glanés et les cristalliser et sortir de là une initiative qui nous permettrait de les adapter au suivi des autres chimpanzés en captivité, peut-être qu'un jour nous arriverons à percer le mystère de la longévité de Grégoire pour l'intérêt des prochains spécimens pour leur assurer un mieux-être », souligne-t-il.

Anatole Mafoula, cameraman et réalisateur, a conçu plusieurs documents dont certains pour le compte de la télévision congolaise où il a travaillé pendant plus de vingt ans ; et d'autres en free-lance. En 2005-2006, il a réalisé l'unique document sur Grégoire-le-chimpanzé.

Son document de seize minutes révèle que le chimpanzé Grégoire est né en 1944, dans la forêt de Kiboulou, sur la route de Sibiti (département de la Lékoumou). Le bébé-chimpanzé fut mis bas sous les yeux d'un chasseur qui s'appelait Makaya. Ce dernier fut surpris, de sa cachette, de voir un couple de chimpanzé dont la femelle s'apprêtait à mettre bas. Après avoir tué les deux chimpanzés, il emmena chez lui le bébé chimpanzé pour l'élever. C'est ainsi que le chimpanzé vécut comme animal de compagnie dans la famille Makaya, à Loudima, de 1944 à 1950, sous le nom de Jokim. A l'âge de 6 ans, le chimpanzé- Jokim pose un problème d'insécurité, notamment au bébé qui venait de naître dans la famille Makaya. Pour plus de sécurité, il va faire cadeau du chimpanzé mâle à l'abbé Fulbert Youlou. Ce dernier conclut de le mettre à la disposition des services des eaux et forêts et, in fine, deviendra un des premiers pensionnaires du parc zoologique de Brazzaville ouvert le 26 juin 1952. C'est là qu'il sera appelé Grégoire.