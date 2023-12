Congo-Brazzaville: Humour - Weilfar Kaya en spectacle le 1er janvier

Depuis 2019, l'humoriste congolais Weilfar Kaya tient le pari de rassembler les Brazzavilois le premier jour de l'an, pour un divertissement hilarant. Rendez-vous est pris pour la sixième édition du "Forfait rire", au Palais des congrès, le 1er janvier 2024.

Le "Forfait rire" est un festival qui se veut une vitrine de valorisation et de promotion des artistes locaux. Chaque année, Weilfar Kaya propose aux spectateurs congolais de nouvelles pépites de l'humour national aux talents riches et variés. Une manière notamment de lancer des carrières et d'attirer des managers ainsi que des partenaires vers ces artistes.

En parallèle, le " Forfait rire" c'est aussi une façon de s'égailler de façon saine en cette journée de Nouvel An. Pour Weilfar Kaya, ce concept est né du constat selon lequel après les repas en famille ce jour-là, de nombreux parents peinent à trouver des divertissements pour leurs enfants. Pour certains, après avoir mangé et bu en famille, cette journée se résume à regarder la télé ou dormir, et pour d'autres par des balades et des détentes dans les boîtes de nuit, des bars, avec des enfants. Des lieux qui, pour lui, sont malheureusement des endroits de bagarres, de vols, etc. « Il est élégant et intéressant de s'installer calmement dans un endroit idéal pour rigoler en famille », estime Weilfar Kaya.

Pour cette sixième édition, le "Forfait rire" réserve beaucoup de surprises et de sketchs aussi drôles qu'instructifs. A en croire les propos de l'humoriste congolais, le but de pérenniser cet événement est d'améliorer sa programmation. En cela, il invite simplement le public à assister nombreux à ce rendez-vous. Aussi, le festival prévoit des lots à gagner pour les participants.