Congo-Brazzaville: Théâtre - Clap de fin pour le festival Mantsina sur scène

20 ans ! L'affirmation ! Le festival Mantsina sur scène a déployé la bannière de ses 20 ans. 20 ans de transmission d'un flambeau, d'une flamme, entre professionnels et amateurs de théâtre. 20 ans de sensibilisation aux causes les plus nobles, les plus élevées par le biais du drame et du comique. Ce 22 décembre, à 17 heures, Mantsina claque son clap de fin pour nous dire, « A l'année prochaine ! »

Du 13 à 22 décembre, se tient à Brazzaville la vingtième édition du festival Mantsina sur scène sur, le thème de « L'affirmation ». En effet, en 2003, voyait le jour sur la scène artistique de Brazzaville d'un festival de théâtre au nom évocateur de Mantsina, qui signifie le parfum, la saveur, en langue kongo.

L'idée née d'un collectif d'artistes comédiens et metteurs en scène réunis en association, l'association Noé culture, va rapidement livrer le fruit de ses entrailles, des performances de haute voltige, d'acteurs et metteurs en scène talentueux, travailleurs à la limite de la saignée, habités voire possédés par leur art dans un monde et dans un contexte africain, où ce dernier peine à trouver sa place. Mantsina est né d'une volonté de fer, d'une symbiose et d'une synergie de ressources humaines, de talents artistiques et de compétences techniques, pour dire en art, pour dire en théâtre, ce qui se pense tout bas.

En vingt ans d'existence, Mantsina sur scène a boxé la situation. Il a fait montre d'un professionnalisme et d'une capacité hors du commun à fédérer des ressources, d'ici et d'ailleurs. Il a mis en lumière le talent d'artistes Congolais et de divers horizons qui ont, par leur art, leur talent, leurs muses, sacralisé cet espace d'expression qui a, par le niveau, la qualité de ses prestations au fil des éditions, forgé sa réputation.

En vingt ans, Mantsina a joué et formé de nombreux artistes comédiens. Détecté des pépites, encouragé, coaché, par la rigueur du travail ou le regard averti d'un metteur en scène qui voit au-delà des lacunes des premiers pas, pauvres en confiance en soi, de l'aspirant comédien et le pousse dans l'arène, l'initie à la scène et en sort un acteur, performeur fait. Mantsina, pour ses 20 ans, a alors célébré en grand tous ces visages, ces noms, ces "Mantsinistes" de la première heure et ceux de la dernière, ceux du Congo et de la diaspora.

En dix jours, le festival a célébré le théâtre par l'acte de la scène, de la parole portée avec élan, justesse, émotion et avec résonance ! Cette vingtième édition, orchestrée par la directrice artistique du festival, Sylvie Diclo-Pomos, laisse un mot entendu pour la postérité :

« Emmené à la vie par un collectif de jeunes artistes aux ardeurs artistiques impétueuses et pétulantes, exaltées, explosives, d'un dynamisme poussé à l'extrême, Mantsina a totalisé deux décennies de gloire culturelle. Loin de s'estomper, cette auréole artistique continue à nourrir les passionné(e)s des planches par le biais de riches programmations, d'initiatives culturelles au niveau national et international et surtout en exhortant les jeunes à sortir des sentiers battus en épousant l'art, afin d'extérioriser leur talent latent, s'affirmer davantage pour affiner leur art. Mantsina, vingt ans et plus encore ! »