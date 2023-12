Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Le chou et la chèvre » de Roger Blaise Bafounda

Publié aux éditions françaises Doxa, le roman de caractère rejoint les textes classiques de style balzacien qui ont marqué les pionniers du roman africain.

Le récit chronologique du roman est une imbrication de l'histoire de deux familles, avec ses tumultes intrigues et réalités quotidiennes peintes comme dans un film.

Tout se passe vers les indépendances africaines, quand, à cause de la nouvelle donne, les colons cèdent peu à peu les postes et places aux indigènes. Marcel Maléla hérite de la fabrique de son ancien patron français qui rentre définitivement dans sa patrie. A sa mort, son voisin, un gendarme d'origine centrafricaine, décide d'être le tuteur de ses enfants. Seulement, une histoire d'amour naît dans ce foyer entre la fille de Maléla et le fils du gendarme. Une histoire qui se termine par un drame excellemment bien narré par l'écrivain.

Sur douze chapitres, le roman traite de diverses thématiques, les coutumes, la vie paysanne, l'école, l'avortement, le suicide, l'influence coloniale, etc. L'héritage du colon, les affaires et la famille, l'île du diable, le sacrifice au nom de l'amour, la crue du Djoué, tels sont quelques titres révélateurs qui dénotent la suavité de cette plume. Par ailleurs, le livre présente beaucoup d'indices anthropologiques permettant de saisir les mentalités congolaises de l'époque coloniale.

A la page 114, on lit, par exemple : « Le soir du 28e jour, un samedi, tous les pêcheurs avaient réalisé de bonnes prises et étaient réunis autour du "Mbongui", cet endroit au centre du village où les habitants se retrouvaient autour du feu, toute une école informelle de la vie et de la morale coutumière ».

Roger Blaise Bafounda est natif de Brazzaville, en République du Congo. Après des études de langue anglaise à la faculté des lettres à l'Université Marien-Ngouabi, il embrasse la carrière d'enseignant dans son pays, puis en France.