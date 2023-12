Cote d'Ivoire: 17e réunion du secrétariat du RHDP - La mission confiée par Cissé Bacongo à EPR

Le Cercle de Réflexion Engagés Pour la République (Epr) était l'invité spécial de la 17e réunion du Secrétariat exécutif du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) tenue le mardi 19 décembre 2023 au siège du parti, sis à la rue Lepic à Abidjan-Cocody.

À cette rencontre, le secrétaire exécutif du Rhdp, Cissé Ibrahim Bacongo, par ailleurs maire de Koumassi, a demandé au secrétaire exécutif adjoint chargé de la formation et de l'école du parti, Pr. Justin Koffi, de recevoir dans les plus brefs délais les membres d'Epr afin de leur confier la mission de réfléchir sur une thématique chère au parti. Poursuivant, il a traduit sa reconnaissance au président du cercle de réflexion Epr, Sanogo Abraham Solomann, pour le travail abattu par les membres dudit Think Tank pour le Rhdp au cours des récentes élections locales.

C'est pourquoi, il leur a confié la mission de poursuivre l'oeuvre entamée avec la même foi militante aux côtés du parti. « Je félicite le Think Tank Epr pour sa contribution à l'animation du Parti à travers les différentes activités antérieures que sont le rôle important joué par EPR lors des élections municipales et régionales du 02 septembre dernier, au cours desquelles le Think Tank s'est lancé dans une croisade contre les candidats indépendants, qui ont refusé de s'aligner derrière le mot d'ordre du Président du Parti, SEM Alassane Ouattara et des instances dirigeantes du Parti », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il les a encouragés à continuer dans ce sens et surtout à axer leurs activités sur la formation des militants et d'occuper véritablement le terrain afin d'assurer une large victoire du Président Alassane Ouattara lors des prochaines élections présidentielles d'octobre 2025.

Cette rencontre a été l'occasion pour le président Sanogo Abraham Solomann de présenter les grandes lignes du plan d'action triennal 2024-2026 d'Epr, adopté le 11 novembre 2023 au siège du Rhdp, à la Rue Lepic à Cocody. Au terme de cette 17e réunion du Secrétariat Exécutif, le Président d'EPR a remis un certificat de remerciements au Ministre Cissé Ibrahim Bacongo, en guise de reconnaissance pour son soutien constant aux activités du Think tank.