Cote d'Ivoire: Le réseau des enfants de Bouaké lance ses activités de sensibilisation à la cohésion sociale et au vivre ensemble

Promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'unité et la fraternité entre les filles et les fils pour le développement de Bouaké. C'est l'objectif du Réseau des Enfants de Bouaké (REB). Une association de jeunes de tous les secteurs d'activités à Bouaké qui entend faire la promotion des actions d'unité et du vivre ensemble initiées par le gouvernement.

C'est qu'a fait savoir le président du REB, Fabrice Koffi, le16 décembre 2023, au Centre Culturel Jacques Aka lors de la cérémonie de lancement des activités de sa structure. Ce réseau, dira son président, s'inscrit dans la vision du ministre des Transports, Amadou Koné, maire de Bouaké, celle de « Bouaké nouveau ». « Une vision qui permet de vivre ses rêves d'une ville prospère où il fait bon vivre. C'est une optique dans laquelle s'inscrit notre organisation citoyenne, apolitique qui entend contribuer au développement de Bouaké. Commune cosmopolite, aux potentialités économiques, touristiques, culturelles et gastronomiques. L'État aux côtés de nos collectivités décentralisées fait des efforts pour construire Bouaké. C'est pourquoi, nous devons chacun à son humble niveau participer à l'essor de notre cité à tous.

D'où la création du Réseau des Enfants de Bouaké », a dit Fabrice Koffi. Précisant à cet effet que « la discipline, la citoyenneté, l'honnêteté, la loyauté et l'humilité » constituent les exigences du « Vivre ensemble ». Le président du REB a relevé que son organisation va, en outre, « éduquer aux valeurs de paix, d'unité et de fraternité, faisant ainsi la beauté de Bouaké ». Et d'ajouter : « de ce fait, nous allons sensibiliser l'ensemble de jeunes, chefs traditionnels, guides religieux, leaders d'opinion et responsables de partis politiques à la quiétude sociale et contribuer fortement à exorciser les démons de la haine, de la division, du mépris, de la vengeance, des rancoeurs, etc. Car plus qu'un slogan, Bouaké nouveau est une réalité », a dit Fabrice Koffi.

%

Avant d'indiquer que le REB veut se positionner comme une garantie pour l'avènement d'un Bouaké nouveau. Avant d'exhorter les uns et les autres à être de dignes ambassadeurs du projet « Vivre ensemble ». Saluant cette initiative, Kouakou Firmin Koffi, opérateur économique, par ailleurs parrain de cette cérémonie de lancement, s'est engagé à accompagner le REB. « Votre initiative pour la promotion du vivre ensemble qui s'adresse à toute la population vivant à Bouaké et ses environs, va développer la solidarité, former à la citoyenneté, prévenir les conflits, renforcer la volonté des individus à être des acteurs de paix et promouvoir des valeurs d'humilité, d'humanité, de tolérance », a dit Kouakou Firmin Koffi. Créé le 30 juillet 2021, le Réseau des Enfants de Bouaké compte près de deux cent cinquante (250) membres actifs et plus de mille sympathisants.