Sénégal: Lamine Camara - 'Gana Gueye est mon modèle, Sadio Mané, une légende'qui inspire mon style'

Dakar — Le milieu de terrain de Metz dans l'élite française, Lamine Camara a confié que son compatriote Idrissa Gana Gueye est son "plus grand modèle" et que Sadio Mané est une légende qui inspire son style de vie.

"J'ai trois modèles : le belge Kevin De Bruyne (Mancherster City), l'allemand Toni Kroos(Real Madrid) mais, mon plus grand modèle, c'est Idrissa Gana Gueye. Depuis tout petit, je m'inspire beaucoup de lui. Et maintenant que je suis avec lui en sélection, je regarde ce qu'il fait, lors des entraînements, et en dehors...", a-t-il dit dans un entretien publié sur le site officiel de la ligue 1 française.

Le joueur de 19 ans est élu meilleur jeune joueur africain par la Confédération africaine de football le 11 décembre dernier, lors de la cérémonie des CAF Awards.

Selon l'ancien milieu de Génération Foot (Sénégal), Gana Gueye fait partie de ces "'bons cadres" de l'équipe qui mettent les jeunes en confiance.

"Idrissa nous facilite beaucoup la tâche. Il n'attend pas qu'on aille vers lui, c'est lui qui vient vers les gosses. Il nous donne beaucoup de conseils", a-t-il ajouté.

Le jeune Camara est sélectionné pour la première fois en équipe nationale A en septembre dernier, lors du match amical perdu (0-1) contre l'Algérie, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Il a inscrit son premier but en équipe nationale, le 18 novembre dernier sur une passe décisive de son idole Gana Gueye, contre le Soudan du Sud, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

"Lors de ce match, on menait 2-0 et Idrissa est venu vers moi pour me dire : C'est l'occasion pour toi d'en profiter. Si tu veux marquer, tu vas marquer. Juste, libère-toi et joues au foot. On va t'aider ". Et après ça, il m'a fait la passe et j'ai marqué", s'est-il rappelé.

"Sadio est une légende, j'espère faire mieux que lui"

Sur les pas de l'attaquant sénégalais Sadio Mané avec qui il partage le même parcours de Génération Foot à Metz, le meilleur jeune joueur du Championnat d'Afrique des nations de football 2022 (CHAN) espère ironiquement "faire bien mieux que lui".

"Sadio Mané, c'est une légende du foot. Je m'inspire beaucoup de lui : son style de vie, comment il gère sa carrière. C'est à moi de profiter d'être avec lui et les autres cadres de la sélection pour faire pareil.