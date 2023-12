Maroc: OM - Pablo Longoria révèle le véritable rôle de Mehdi Benatia

À l'occasion d'une conférence de presse pour faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria est longuement revenu sur les fonctions de conseiller sportif occupées par Mehdi Benatia.

Désormais à mi-saison, Pablo Longoria a dressé ce jeudi le bilan de l'OM lors de la première partie de l'exercice 2023-2024. L'occasion pour le président du club phocéen d'évoquer l'arrivée très commentée de Mehdi Benatia au poste de conseiller sportif. L'ancien agent d'Azzedine Ounahi vient compenser le départ de Javier Ribalta.

« Au niveau de l'arrivée de Mehdi, les fonctions sont très importantes. Ça rentre dans cette évolution des gens qui sont en contact avec la nouvelle génération et une autre façon de travailler. Dans le foot européen, tu vois de plus en plus la génération d'anciens joueurs qui sont des gens importants dans un groupe professionnel. Ce n'est pas la même chose quand un joueur écoute Mehdi Benatia ou Gennaro Gattuso qu'un joueur qui écoute Longoria.

Pour le mercato, on a créé une commission sportive dans laquelle on a eu des discussions comme comment renforcer l'effectif à moyen et long terme. Le fruit de ces échanges est très bon. Pour prendre des décisions, il faut écouter beaucoup de gens », a déclaré le dirigeant marseillais, visiblement enthousiaste de travailler avec l'ancien joueur de la Juventus, rapporte dailymercato.