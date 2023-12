Ile Maurice: La MTC Jockey Club Ltd se positionne pour 2024

Y aura-t-il deux organisateurs de courses dans le paysage hippique mauricien l'an prochain ? La MTC Jockey Club Ltd, subsidiaire du Mauritius Turf Club (MTC), souhaite en tout cas un retour aux affaires en 2024. La nouvelle compagnie a déjà complété ses démarches auprès de Côte-d'Or International Race course and Entertainment Complex Ltd (COIREC) et la Gambling Regulatory Authority (GRA).

Gavin Glover, l'actuel président de MTC, Stéphane de Chalain, l'ancien Chief Stipes, Santosh Gujadhur, administrateur de MTC, et Grant Stephen Knowles, figure publique en Afrique du Sud et agent de chevaux, ont été nommé directeurs de la compagnie.

Une demande a été formulée pour la piste auprès de la COIREC il y a plus d'un mois, alors que le permis de Horse Racing Organisor a été fait il y a quelques semaines. De quoi alimenter l'optimisme d'une majorité de Mauriciens quant à un retour au-devant la scène de l'organisateur de courses historique. Est-ce toutefois une quête réalisable compte tenu des exigences de la nouvelle MTC Jockey Club Ltd ? Rappelons que le président du MTC, Gavin Glover, a attaché une condition intransigeante en vue de reprendre l'activité des courses. Celle de jouir exclusivement de la piste du Champ-de-Mars. D'ailleurs, les projections financières ont été faites sur une trentaine de journées sur l'année 2024.

À l'heure actuelle, les plus pragmatiques ont d'ores et déjà prédit que cette demande va butter auprès la COIREC. Ceci, dans la mesure où People's Turf PLC (PTP) compte aussi organiser pareilles activités au Champ-de-Mars. «Un partage de la piste sera au mieux ce que la MTC Jockey Club Ltd aura !», nous dit une source.

Et encore ! Une rumeur circule à l'effet que PTP aurait demandé la gestion exclusive de l'hippodrome à la COIREC. Cette demande aurait été reçue depuis un moment par cette dernière, mais aucune communication à ce sujet n'a filtré. Et si une telle demande devait aboutir, la MTC Jockey Club Ltd aura alors à négocier avec PTP pour l'utilisation de la piste. «Un partage des coûts au Champ-de-Mars pourrait être une bonne chose pour PTP», dira un observateur. Un autre dira, lui, «qu'une MTC Jockey Club Ltd avec une trentaine de journées au Champ-de-Mars pourrait devenir trop forte et ainsi être une menace pour PTP...».

Du côté de PTP, point de mot sur les visées 2024 de la MTC Jockey Club Ltd. Dans le passé, il a déjà été dit que les investissements consentis par PTP au Champ-de-* Mars ont été colossaux. «Je ne pense pas que PTP va tout laisser comme ça du jour au lendemain pour aller à Petit-Gamin», a-t-on déclaré. Autre son de cloche ailleurs ! «Concentrer toutes ses activités à Petit-Gamin, et réduire les dépenses liées à l'entretien du Champ-de-Mars et la location payée à la COIREC...». «Et ainsi laisser le champ libre à qui souhaiterait reprendre un Champ-de-Mars qui a fait son temps.» Les hypothèses sont multiples ! Surtout en cette fin de saison et faute d'activités hippiques qui captent l'attention, les rumeurs vont bon train.

N'empêche qu'on devrait voir plus clair vers la mi-janvier. Par contre, la phase pilote de Petit-Gamin est prête. La GRA, la Horse Racing Division et le Prime Minister's Office se seraient rendus sur place début décembre. La journée factice prévue le 20 décembre a été annulée pour cause de mauvais temps. On indique ce n'est que partie remise avant la grande ouverture du gigantesque centre de Jean-Michel Lee Shim.