Ile Maurice: Un accusé acquitté et son camarade reconnu coupable

Si l'accusé Amran Ruttun a été acquitté pour le vol d'articles d'une valeur estimée à Rs 150 000 à l'hôpital Jeetoo, son camarade Lewis Damien Lebrette n'est pas sorti indemne dans le jugement de la cour de district de Port-Louis où ce dernier a été reconnu coupable. Les faits remontent au 13-14 avril derniers à l'hôpital Dr Jeetoo, où les deux prévenus étaient accusés d'avoir illégalement et frauduleusement soustrait certains articles de l'établissement hospitalier, à savoir des câbles électriques de six mm, trois condensateurs, des serpentins de condenseur, des canalisations en cuivre et des pièces électriques appartenant à la République de Maurice.

Le vol a été découvert lorsqu'un électricien a dû répondre à une demande de vérification de certains appareils de climatisation qui ne fonctionnaient pas et il a ainsi trouvé des fils électriques coupés, des condensateurs vandalisés et des câbles en cuivre manquants sur le toit. Alertée, la police s'est rendue sur le lieu et découvert des câbles et des unités endommagés de même que des débris sur place. Les pièces volés n'ont jusqu'ici pas été récupérés.

Amran Ruttun qui a plaidé noncoupable pour vol et possession d'articles volés, a expliqué en cour que c'est l'accusé Lewis Damien Lebrette qui lui a dit qu'il travaillait dans la maintenance à l'hôpital et qu'il l'attendait devant l'hôpital étant donné que Lewis Damien Lebrette lui avait demandé de faire une 'course' pour lui. «Je l'ai cru», a-t-il plaidé. Après avoir écouté les versions, la magistrate a estimé qu'il n'existe aucune preuve au dossier présenté par l'accusation pour prouver l'élément de «soustraction» de l'hôpital par l'accusé numéro 1, étant donné qu'aucun article volé n'a été retrouvé chez lui lors d'une perquisition.

«Je trouve que l'accusé a déposé de manière convaincante, cohérente et s'est montré crédible dans sa version des faits en cour», a conclu la magistrate qui a abandonné l'accusation de vol qui pesait sur Amran Ruttun. Toutefois, le deuxième accusé qui est passé aux aveux, a été reconnu coupable.