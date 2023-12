Ile Maurice: Le Dr Jeetun intente un procès de réclamation de Rs 4,8 M

Accusant la police d'avoir commis un vol d'une valeur de Rs 3,8 millions et d'avoir emporté en catimini ses bouteilles de whisky lors d'une perquisition à son domicile, le Dr Rajend Jeetun a saisi la Cour suprême le 20 décembre.

Sa femme Iranee Vaneeda Jeetun, leur fils Prateek Jeetun et lui ont, par le biais de l'avoué Cader Mallam Hassam et sous les instructions de Me Shakeel Mohamed, déposé une plainte devant la Cour suprême. Ils réclament des dommages d'un montant de Rs 10 millions de même que la restitution des Rs 3,8 M. Cela, pour les actes illégaux, arbitraires et abusifs allégués qui auraient été commis par l'État, le commissaire de police, et les constables Azor, Unmar, Pitchacaren, Motah, Munpralie, Berthlot et Bapamal.

Le Dr Rajend Jeetun, qui dit exercer depuis 25 ans, explique dans sa plainte qu'une perquisition a été faite chez lui, à Laventure, Flacq, le 13 décembre 2021. «Les défendeurs, en l'occurrence les policiers cités dans ce document, ont commencé à fouiller ma chambre à coucher dans laquelle il y avait un sac qui contenait une somme de Rs 3,8 M, qui était divisée en quatre sachets. Malgré le fait que j'ai expliqué aux enquêteurs présents sa provenance, ils ont pris l'argent», affirme le médecin qui pratique au département orthopédique à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle.

D'ajouter que le constable Unmar aurait également pris une somme de Rs 30 000 qui se trouvait dans sa salle de consultation, annexée à sa maison. Ayant accompagné les officiers de police à la Criminal Investigation Department de Rose-Hill, il a été confronté aux pièces à conviction, soit la somme saisie. Sauf que selon le Dr Jeetun, il y manquait des sachets. «Ils m'avaient révélé lors de mon interpellation une somme d'argent de Rs 1,2 M au lieu de Rs 3,8 M. Pour moi, c'est clair que ces policiers ont commis un vol d'argent lors de cette fouille», allègue le plaignant.

Or, ayant été autorisé à rentrer chez lui, il a visionné les images de caméras de surveillance installées chez lui. «À ma surprise, j'ai découvert qu'ils avaient également emporté sept bouteilles de whisky qui s'y trouvaient lors de ce même exercice de perquisition. J'ai rapporté l'affaire à l'Independent Commission Against Corruption mais il n'y a pas eu de retombées», poursuit le principal concerné qui soutient détenir des preuves documentaires et concrètes contre les défendeurs. Sa femme accuse également les policiers d'avoir tenté d'emporter une bague et un bracelet qui se trouvaient chez eux.

Estimant que les policiers ont commis une faute en volant, dit le Dr Jeetun, son argent et ses bouteilles de whisky, il demande à la cour d'ordonner à ces policiers de lui remettre Rs 3,8 M de même qu'une compensation de Rs 10 M pour préjudices et dommages moraux. L'affaire sera appelée le 8 février 2024.