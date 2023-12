Sénégal: Amadou Ba, candidat de l'Apr - « Si j'avais le plus petit doute, je n'aurais pas accepté» d'être votre candidat »

Invité à prendre la parole lors de cette rencontre dans une salle pleine à craquer, le désormais candidat investi de l'Alliance pour la République (Apr), Amadou Ba, a commencé son discours par des remerciements à l'endroit de son mentor, Macky Sall, « président du Sénégal moderne » pour sa confiance et son soutien et qu'il invite par ailleurs, à continuer d'accompagner le Sénégal et la coalition Benno. Poursuivant son propos, Amadou Ba a non seulement promis la continuité dans la cadre de sa gouvernance en cas d'élection mais aussi s'est engagé à être le « rassembleur dont l'Apr, la coalition Benno Bokk Yakaar a besoin ». Sous ce rapport, il s'est engagé à poursuivre l'exécution du Plan Sénégal émergent (Pse) pour favoriser l'investissement et stimuler la croissance économique ainsi que le développement durable du Sénégal.

« Je suis conscience de la lourdeur de la tâche surtout lorsqu'il s'agit de succéder à quelqu'un qui a autant fait comme le président Macky Sall. Je suis honoré de vous dire que j'accepte d'être votre candidat. Le candidat de l'Apr et le seul candidat de Bby pour l'élection présidentielle à venir. Je l'accepte avec honneur et fierté d'autant que cette investiture me place sur les traces de mon leader. Les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur de Macky Sall quelqu'un qui est fédérateur. Mon engagement est de maintenir l'unité de notre parti et de notre coalition », a-t-il promis avant de lancer. « L'Apr sera renforcé, Benno sera renforcé. J'accepte avec votre confiance, je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire, je n'ai aucun doute. Si j'avais le plus petit doute, je n'aurais pas accepté. Car ce qui nous réunit est de loin beaucoup plus important que nos modestes personnes », a-t-il insisté.