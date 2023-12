Sénégal: Après le parti socialiste et l'alliance des forces de progrès - L'Apr « proclame » Amadou Ba son candidat

Le Premier ministre, Amadou Ba, a été officiellement investi candidat du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr) hier, jeudi 21 décembre, lors d'un Conseil national dudit parti transformé en congrès extraordinaire d'investiture. La rencontre a été présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a été également reconduit à la présidence de l'Apr pour les prochaines années.

L'Alliance pour la République (Apr) balise à son tour le chemin de la présidentielle du 25 février prochain au Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, après ses alliés du Parti socialiste et de l'Alliance des forces de progrès, le parti au pouvoir a tenu hier, jeudi 21 décembre, son Conseil national transformé en congrès extraordinaire d'investiture du candidat Amadou Ba à la présidentielle du 25 février prochain. Présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, par ailleurs président de l'Apr, cette rencontre qui a mobilisé pas mal de militants et plus de « 2000 délégués » s'est tenue en présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, président de l'Afp et de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire général du Ps.

Prenant la parole, le président Macky Sall, après avoir remercié ses militants et ses alliés, a appelé à la mobilisation de toutes les forces autour du candidat choisi par le parti et la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Estimant que « le chemin est balisé, la victoire est devant nous », Macky Sall a indiqué que le camp du pouvoir a presque tout ce qu'il faut pour gagner la prochaine élection présidentielle. S'adressant ainsi à son Premier ministre et candidat, Macky Sall l'invite à s'approprier du « bilan inégalable et incontestable » de ses douze ans.

%

« Vous pourrez vous appuyer sans aucun complexe sur le bilan inégalable et incontestable de nos deux mandats qui ont fini d'assurer la transformation de notre pays. Que ce soit sur le plan économique, les indicateurs sont clairs, sur la croissance, sur la disponibilité de l'électricité, de l'eau par rapport à l'accès universel et les performances qui ont été obtenues sur la bonne gouvernance à travers tous les indicateurs de ceux qui sont chargés de noter les États », s'est-il vanté.

« C'est un bilan exceptionnel mais il faut le parfaire, il faut aller encore plus loin en terme de l'emploi des jeunes et le premier défi qui vous attend sera celui de l'immigration clandestine et l'emploi des jeunes à travers de nouveaux mécanismes à inventer », a poursuivi encore le président Macky Sall avant d'inviter son candidat à plus d'engagement. « Un État ne s'obtient pas dans l'amateurisme. Il faut être capable de le gérer surtout dans ce contexte où le monde s'est complètement transformé. Amadou Bâ, sachez que les indicateurs économiques sont clairs. On peut s'y appuyer logiquement car le Sénégal a marqué un pas important avec notre bilan exceptionnel... Ce qu'il faut maintenant, c'est multiplier ces efforts et avoir le courage de faire face à ces défis. Nous concernant, nous avons confiance en vous ».

Loin de s'en tenir-là, le président de l'Apr a également tenu à rappeler à l'endroit de son Premier ministre la nécessité de respecter ses engagements pris devant le parti et les Sénégalais. « Nous avons donc tout ce qu'il faut. Le président Moustapha Niasse avait l'habitude de dire, « pour gagner, il fallait trois conditions : un navire solide, une équipe soudée et un capitaine intrépide. Une équipe soudée signifie l'unité des coeurs et de l'action sans laquelle, vous ne pouvez aller nulle part. Les choses sont claires, Amadou, vous avez pris les engagements devant le parti et les Sénégalais. Puisse Dieu vous aider à les honorer ! ».