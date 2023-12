Tunisie: Le CA se refait une santé en coupe de la CAF - La victoire du réconfort

Des clubistes qui retrouvent le sourire et la confiance (Ph. Mokhtar H'MIMA)

Face à Rivers FC, le CA a bouclé l'affaire sans trembler et l'on peut penser qu'il va mieux.

Une première période d'activité débordante et un second acte non moins calme, le Club Africain a donc surclassé les Nigérians de Rivers United à Radès, prenant sa revanche sur une équipe de Port Harcourt qui n'avait rien d'exceptionnel à proposer. Le CA retrouve ainsi le sourire, écarte momentanément un concurrent pour le leadership (qu'il partage avec les Ghanéens de Dreams), et, surtout, renoue avec la réussite qui le fuit depuis deux rencontres de rang.

Cependant, si le redressement n'est pas encore très spectaculaire, le CA peut se contenter de tenir son rang en C3, d'autant que les Clubistes viennent d'enchaîner avec une série où les organismes ont été forcément sollicités. Seule la vérité du terrain est immuable en football et la victoire au stade Hamadi Agrebi a certes rassuré mais il n'empêche qu'elle n'a pas encore tout apaisé avec une équipe quelquefois prise à parti par une frange de ses soutiens sur les gradins.

Qu'à cela ne tienne, il ne s'agissait pas de banderoles revendicatives déployées mais juste de quelques sifflets... A Radès, en nocturne, tout comme face à Dreams FC, représentant du grand Accra, le CA a mis de l'intensité, se montrant menaçant dès les trois coups. Quasiment un premier half du même tonneau que lors des réceptions précédentes en C3 à Radès avec une avalanche de passes courtes, de passes longues et de centres pas toujours assez bien ajustés.

Bref, le CA a paru contrôler la situation et son début de match a ainsi fait naître quelques espoirs, avant le premier tournant et l'ouverture du score. Au final, le CA a donc bouclé l'affaire sans trembler et l'on peut penser qu'il va mieux. Mais on ne pourra en être vraiment sûr que s'il enchaîne par la suite et nous propose dans la foulée une belle série comme celle qui l'a vu gagner à sept reprises sans faiblir (toutes compétitions confondues).

Saïd Saïbi : «Beaucoup de pression entoure l'équipe»

Volet dispositif, variantes et acteurs du jeu maintenant, Saïd Saïbi a apporté du changement avec Taoues, préféré à Hamrouni sur le flanc gauche, Rami Bédoui qui a relevé Omrani dans l'axe aux côtés de Cherifi (alors que le même Omrani a par la suite été incorporé), Chiheb Laâbidi qui a formé un binôme avec Khélil (alors que Ben Yahia a été aligné après-coup) et Hamdi Laabidi préféré à Meziani sur le couloir gauche (Meziani signant son entrée en cours de match).

En clair, le 4-2-1-2-1 a été reconduit avec Eduwo en pointe mais la disposition des joueurs a fait en sorte que le onze était plus dense, plus compact. Ce n'est donc pas nécessairement une question de formule mais de spécificités des joueurs sous la main. Vraisemblablement, l'on n'a pas assisté à de l'inédit, mais à une formule pérenne à laquelle le coach a apporté de nouveaux ingrédients pour faire évoluer son plan de jeu et lui donner plus de consistance, de corps et de jus tout court. Face à Rivers, la victoire fut acquise avec panache et un état d'esprit qui a mis en valeur certaines individualités.

Bref, l'orientation fut plus adaptée à l'effectif avec aussi de la sérénité parrfois, de la rigueur et un milieu plus fonctionnel même si Arfaoui n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations, toute son habileté balle au pied et toute sa vista. Quant à Saïd Saïbi, il semble rester dans sa configuration initiale, tout en proposant une palette différente. Solides physiquement, les joueurs clubistes ont donc fait plier leurs rivaux à trois reprises.

Grâce à Eduwo suite à un corner botté par Srarfi. Puis le Nigérian double la mise avant la mi-temps, ne refusant pas l'offrande adverse (opportunisme payant). Et enfin suite au heading du longiligne axial Rami Bedoui, après un nouveau corner de Srarfi à l'heure de jeu. Il y a eu aussi des tentatives de Hamdi Laâbidi et de Meziani mais le score de 3-0 reflète cependant le déséquilibre des forces en présence. Enfin, notons que le coach clubiste a salué la réaction des siens mais n'a pas ménagé aussi son groupe en marge de cette dernière série de trois matchs :

«Beaucoup de pression entoure l'équipe mais nous avons su faire fi de toutes les difficultés pour forcer notre destin. Aujourd'hui, le CA n'a pas le droit de faire deux faux-pas de suite, mais l'on a su puiser dans nos ressources pour retrouver de l'envie et de la détermination. Ces derniers temps, les absences de Sghaïer et de Chiheb Laâbidi ont pesé lourd. Vous avez vu que l'apport de Chiheb Laâbidi via sa touche de balle et sa lecture du jeu a fait du bien au bloc-équipe.

Nous allons maintenant corriger ce qui doit l'être afin de proposer un meilleur visage à l'avenir même si je suis globalement satisfait du rendement des miens». Saïd Saïbi a donc montré patte blanche via un profil bas en dépit de la large victoire des siens. Un fait est certain, s'il a abordé le volet relatif à la pression, cette arme à double tranchant, ses joueurs ont prouvé qu'ils peuvent s'épanouir sous la pression et ne pas perdre leurs moyens. A saluer une équipe qui envisage de jouer les premiers rôles à différents niveaux.