Afrique: 6e édition du festival «MY FIRST DOC» du 26 au 29 décembre 2023 - Bizerte, Gabès et Djerba seront aussi de la partie

La 6e édition du festival «MY First DOC», organisée par l'association Cinéma Documentaire Tunisien en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne, se tiendra, du 26 au 29 décembre 2023, à la salle Tahar Chériâa à la Cité de la culture Chedli Klibi, mais également, en dehors de Tunis, à Bizerte, Gabès et Djerba.

Ayant pour ambition première de mettre en lumière le jeune cinéma documentaire mondial, «MY First DOC» reste fidèle à sa vocation, celle de présenter une programmation exigeante et éclectique en films qui interpellent, parlent des enjeux de notre temps et témoignent de l'engagement de leurs réalisateurs», notent ses organisateurs.

Le programme de cette édition dévoile une sélection de 16 nouvelles productions en provenance de Belgique, Liban, Iran, Kurdistan, Canada, Afrique du sud, Algérie, France, Maroc, USA et, bien entendu, Tunisie et dont certains seront présentés en avant-première mondiale.

Le public pourra, durant les 4 jours du festival, profiter chaque jour de 4 documentaires entre courts et longs métrages. Parmi ces films, nous citons : «Brin de folia» (Brin de folie) de la Tunisienne Hazar Abbassi qui est un court métrage réalisé en 2023. Le film qui, ouvrira le bal des projections le 26 décembre à 15h00, suit trois femmes tunisiennes qui souffrent de troubles mentaux et aborde le rapport étroit entre la santé mentale et l'art comme refuge, thérapie et moyen d'expression.

Suivi de «Emilienne et le temps qui passe» de la Canadienne Coralie Lemieux- Sabourin où elle nous transporte dans un voyage intemporel avec sa protagoniste Emilienne. Cette dernière est une retraitée de 76 ans qui vit à la campagne après 30 ans passés comme agente de bord. Elle profite, au fil des saisons, d'une vie simple, tout en s'occupant de ses poules.

Autres films sélectionnés : «Beirut Port blast stories» de la Libanaise Sherine Yazbeck, qui sera présenté aussi, le 26 décembre à 17h00. Produit en 2023, le film revient sur les événements tragiques entourant l'explosion au port de Beyrouth en 2020. La réalisatrice y propose un regard poignant sur les conséquences de cette catastrophe grâce à son travaill de photojournaliste.

«Le petit Golem» de l'Italien Federico Quaini, programmé pour le vendredi 29 décembre à 17h00. C'est l'histoire de Viola et de son père qui tentent de restaurer un enfant en argile, un cadeau de Pasolini. Ils finissent par réparer une vieille blessure...