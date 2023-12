Tunisie: Nabeul 2/Elections - L'eau potable et la régularisation foncière parmi les priorités des candidats à Grombalia

NABEUL — La régularisation foncière à Khanguet El Hojjej, l'approvisionnement en eau potable à Henchir Beni Ayech et le renforcement du raccordement au réseau des télécommunications sont au centre des programmes électoraux des candidats Nébil Bouraoui et Mohamed Ali Trabelsi, dans la délégation de Grombalia dans la circonscription de Nabeul 2.

Le candidat Nébil Bouraoui a promis de veiller à la régularisation foncière et la consécration de terrains constructibles pour la réalisation de logements sociaux au profit de 650 familles.

Il oeuvrera aussi à l'octroi des exploitations agricoles domaniales aux diplômés du supérieur pour y réaliser des projets et le raccordement aux réseaux d'eau potable et des télécommunications, outre la création d'un dispensaire, l'aménagement des pistes rurales et le renforcement du transport scolaire.

Pour le candidat Mohamed Ali Trabelsi, il s'est engagé à fournir des terrains constructibles, mettre en place un marché hebdomadaire, assurer le raccordement de Béni Ayech et Henchir Jebir aux réseaux d'eau potable et des télécommunications et de stimuler l'investissement pour la réalisation du développement et de l'emploi dans la région.

Six candidats sont en lice dans la circonscription de Khanguet El Hojjej pour remporter un siège au conseil local de Grombalia à Nabeul 2.

La délégation de Grombalia est représentée aux élections locales par 36 candidats, dont 4 à besoins spécifiques, en lice pour occuper des sièges aux 9 conseils locaux à Turki, Djebel Trif, Khanguet El Hojjej, Chammas, Ain Tebournouk, Fondek Jedid, Grombalia-est, Grombalia-ouest et Nianou.