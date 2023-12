Algérie: Ministère de la Justice - Séminaire national sur l'efficacité dans la gestion du dossier judiciaire les 23 et 24 décembre

ALGER — Le ministère de la Justice organise, les 23 et 24 décembre courant, en coordination avec la Cour suprême et avec la participation du Centre de recherches juridiques et judiciaires, un séminaire national sur l'efficacité dans la gestion du dossier judiciaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Ce séminaire tend à "améliorer la performance judiciaire, à promouvoir le service public, mais aussi à évoquer les différentes problématiques opérationnelles et juridiques ayant trait à la gestion et la liquidation des biens saisis et aux pourvois en cassation en matière pénale", selon la même source.

Prévu au niveau de la Cour suprême, le séminaire verra la participation de "magistrats et de greffiers des tribunaux, des Cours et de la Cour suprême, ainsi que des cadres de l'administration centrale", conclut la même source.