Algérie: Déclaration d'utilité publique du 1er et 3e tronçon du projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet

ALGER — Un décret exécutif portant déclaration d'utilité publique du 1er et 3e tronçon du projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, a été publié au Journal officiel (JO) n 82.

Ce décret n 23-461 signé par le Premier ministre Nadir Larbaoui le 2 décembre en cours, a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, sur les tronçon 1 (Béchar-PK200 sur 200 km) et tronçon 3 (Oum El Assel-Tindouf sur 175 km) et ce, "en raison du caractère d'infracteurs d'intérêt général et d'envergure national et stratégique de ces travaux".

Les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique représentent une superficie totale de 2.594 hectares, 33 ares et 57 centiares, situés dans les territoires des wilayas de Béchar (communes de Béchar, Kenadsa, Abadla, Mechraa Houari Boumediene et Erg Ferradj) et Tindouf (communes d'Oum El Assel et Tindouf).

Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d'expropriation des biens et droits réels immobiliers au titre de ce projet "doivent être disponibles et consignés auprès du trésor public", est-il souligné dans le même texte.