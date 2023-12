Afrique: Journée portes ouvertes sur la mise en oeuvre, en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le genre, les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité

Dakar — La Journée Portes Ouvertes régionale sur les résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au Genre, aux Femmes, aux Jeunes, à la Paix et à la Sécurité, s'est tenue le 20 décembre 2023, à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie sous la co-présidence de Mme Savia N'Tahah, Ministre de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Famille de la République Islamique de Mauritanie et de M. Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Etaient aussi présents M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, Ministre de l'Economie et du Développement Durable,t, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, Commissaire aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, M. M'rabih Rabou Bounena, Wali de Nouakchott-ouest, M. Ahmed Salem Bouhoubeyni, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, la Secrétaire Générale de l'Union du Fleuve Mano, Mme Maria Gbie Harrison, et le chef du bureau de l'UNICEF, M. Marc Lucet, représentant Mme Lila Pieters, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies en Mauritanie.

Organisée par le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et l'UNOWAS, en collaboration avec le Secrétariat de l'Union du Fleuve Mano, ONU Femmes, le système des Nations unies en Mauritanie, les équipes de pays des Nations Unies dans la sous-région, le Groupe de travail femmes, jeunes, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, cette 13ème édition de la journée portes ouvertes s'est consacrée à « l'allocation d'un budget national pour la mise en oeuvre du plan d'action national sur les résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Plus de 200 participants ont pris part à cette édition, de femmes et de jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, des partenaires régionaux et bilatéraux, des membres du Parlement de la Mauritanie, des agences des Nations Unies, des membres du corps diplomatique, ainsi que des organisations de femmes des médias.

Ouvrant cette 13eme édition, la ministre Savia N'Tahah, a declaré que « l'autonomisation des femmes occupe une place importante dans le programme social du Président de la République, Son Excellence Mohamed El-Ghazaouani. A cet effet, un programme a été mis en oeuvre par le gouvernement en vue renforcer et soutenir les capacités productives des femmes pour assurer leur autonomisation économique. »

De son côté, Leonardo Santos Simão, a rappelé les efforts fournis pour faire avancer le Programme Femmes, Paix et Sécurité dans la sous-région : « Agir pour la pleine participation des femmes dans tous les processus de paix, de transitions politiques et autres aspects du développement doit être un objectif majeur des politiques et programmes des pays de la sous-région », a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance des bonnes pratiques qui peuvent inspirer les Etats à prendre plus d'engagement pour le financement des plans d'actions nationaux tout en renouvelant l'engagement des Nations Unies à soutenir les initiatives des femmes et des jeunes pour la mise en oeuvre effective de la résolution 1325 (2000) en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Dans le même état d'esprit, Marc Lucet, a souligné l'importance de soutenir des initiatives comme celle du réseau des Mourchidates, piloté par le gouvernement mauritanien et la société civile avec le soutien des Nations Unies, qui met en avant l'implication des leaders religieuses femmes dans la sensibilisation de la population, plus particulièrement les jeunes, sur les risques liés au discours radical violent et la nécessité de prévenir l'extrémisme violent.

Pour sa part, Mme Harisson a souhaité « plus d'appui aux femmes de la région du l'Union du Fleuve Mano en termes de la formation, et le développement de petites unités de production agricoles ».

Cette journée portes ouvertes a permis de porter la voix des femmes et des jeunes et inviter les états, les organisations régionales, le système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers à oeuvrer en synergie pour le financement des plans d'actions, ainsi que leurs activités en faveur de la paix et la sécurité. Les femmes et les jeunes ont également plaidé pour que la CEDEAO lève toutes les sanctions qui affectent négativement les populations en particulier les femmes, les jeunes et les enfants dans les quatre pays en transition à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger. Elles ont réaffirmé leur volonté et leur engagement à participer activement aux efforts nationaux et régionaux en faveur de la stabilité, la paix et la sécurité.

Cette 13ème édition de la journée portes ouvertes a été précédée de deux jours d'atelier d'élaboration d'un programme régional pour le renforcement de la participation des femmes à la prise de décision dans les pays en transition et en Mauritanie.

Les Journées Portes Ouvertes régionales sont un cadre d'échange où les femmes et les jeunes partagent avec les hauts responsables de l'ONU et des organisations régionales leurs expériences, leurs inquiétudes et leurs priorités dans le cadre de la mise en oeuvre des Résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le genre, les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité.