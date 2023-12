Angola: Le chef d'état-major souligne le dévouement des généraux à la retraite

Luanda — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (CEMGFAA), Altino dos Santos, a salué jeudi, à Luanda, le courage et le dévouement, en tant que militaires actifs, de 42 officiers généraux et amiraux qui ont pris leur retraite le même jour.

Intervenant lors de la cérémonie d'adieu de ces cadres, le général de l'aviation a souligné qu'ils ont été contraints d'abandonner volontairement leurs familles pour se consacrer exclusivement à l'accomplissement de leur devoir militaire dans un contexte difficile.

"C'est avec une grande satisfaction que nous organisons cette cérémonie pour honorer les officiers généraux et amiraux des FAA qui, après une brillante trajectoire militaire, entièrement consacrée à la défense de leur patrie, terminent leur carrière la tête haute et avec un sentiment de devoir accompli", a-t-il dit.

Il a ajouté qu'à différentes époques et circonstances, de jeunes Angolais éminents, dont ces officiers généraux et amiraux, ont agi à un moment où des scénarios complexes se dessinaient dans le monde, l'Angola étant alors l'un des points focaux en géopolitique internationale.

"Dans ce contexte difficile, les jours et les nuits passés loin de la famille, des anciens collègues et des amis d'enfance étaient extrêmement compliqués, souvent laissés dans l'angoisse et le désespoir de ceux qui se sont engagé consciemment dans des chemins sinueux et d'incertitudes incalculables", a-t-il rappelé.

Après cette glorieuse étape de la vie, a-t-il souligné, « la Patrie vous ramène aujourd'hui chez vous, fière et heureuse de votre noble mission accomplie pour sa défense.

Altino dos Santos a souligné que, malheureusement, ce n'était pas le sort de nombreux compagnons qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes en sacrifiant leur propre vie pour que l'indépendance nationale et la paix puissent être conquises, défendues et préservées, avec tous les risques, et ont tracé la voie pour le développement et le progrès du pays.

Selon l'officier général, à tous ces fils héroïques de l'Angola, la Patrie exprime sa profonde vénération et souhaite à leurs âmes la paix éternelle.

"Je voudrais exprimer aux familles respectives notre vote de confiance et d'encouragement pour notre noble objectif de continuer à apporter notre possible contribution à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont donné leur précieuse vie", a-t-il estimé.

A l'occasion, et pour réconforter les 42 retraités, il a utilisé l'adage populaire selon lequel "quand on gravit une montagne, ne s'arrête pas, car il y a une autre montagne devant".

"Le dicton dit aussi que l'objectif principal d'un véritable athlète ne doit pas être le but à atteindre, mais le professionnalisme qui s'obtient à travers le dépassement continu d'objectifs, qui se traduisent par des obstacles et des contraintes tout au long de notre vie", a-t-il illustré.

Nous sommes donc guidés pour affronter la mission avec courage, franchise, loyauté et un grand esprit d'engagement politique et patriotique.

Selon le chef d'état-major des FAA, l'obtention d'un permis de retraite militaire doit être considérée comme l'un des objectifs les plus importants de la vie, mais pas comme le dernier ou la fin de tout.

"C'est juste le début d'un nouveau mode de vie différent, en dehors des casernes et plus proche des familles, contribuant dans divers secteurs au développement du pays", a-t-il poursuivi.

Car le passé, a-t-il consolé, reste des souvenirs ineffaçables d'un temps partagé en commun, entre sacrifices, sueur et souvent sang, alors qu'il y avait l'espoir d'un lendemain de plus en plus meilleur.

"Grâce au sacrifice volontaire, du général au soldat, au soutien, à l'herméneutique et aux riches traditions de lutte et de victoires de notre peuple, nous avons aujourd'hui le privilège de compter sur un pays fier de son passé, de ses enfants et de son histoire", a-t-il déclaré.