Ile Maurice: Comment se passe Noël dans les «shelters» ?

Pour cette période de fête, les «shelters» pour enfants projettent d'organiser une petite fête pour eux. De plus, apprend-on, beaucoup de dons sont faits justement pour égayer un peu la vie de ceux qui se retrouveront loin des leurs à un moment où les liens familiaux sont censés se resserrer...

Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe Noël dans les abris pour enfants ? Nous nous sommes tournés vers nos sources du shelter de Cap-Malheureux pour y avoir des détails. On nous explique qu'il n'y a pas grand-chose de prévu, mais que le 25 décembre, une petite fête sera organisée pour les enfants qui s'y trouvent. Ainsi, un déjeuner leur sera offert, «principalement du riz frit ou des nouilles sautées et du jus».

Mais avant cela, ils auront droit à leur cadeau. «Il n'y a pas de liste de cadeaux et de demandes de cadeau précis formulées par les enfants. On leur donne un petit cadeau qui a été acheté au préalable. Les plus grands, eux, ont droit à des fournitures scolaires qu'ils utiliseront à la rentrée, en janvier...» Les petits pourront s'amuser avec leur «jouet» jusqu'à 12 h 30 environ et les cadeaux sont ensuite «ramassés» avant le déjeuner.

Les visites

Puis, en fin d'après-midi, ils auront droit à un goûter. Il s'agit d'un dessert. *«Je me rappelle qu'une année, les enfants ont eu droit à un sagoo-aplon. Ils ont aussi des gato frir.»*Puis, le soir, c'est un dîner «spécial». Les résidents auront alors droit à un curry de poulet, par exemple. Auparavant, soutient-on, quelques employés, pour faire plaisir aux enfants, invitaient des groupes qui venaient chanter des Christmas Carols. Désormais il est interdit de donner accès à des «personnes non autorisées» dans les shelters. «Il est difficile d'organiser quoi que ce soit.»

S'agissant des proches et des membres de la famille, on nous confie qu'aucune visite n'est faite, le 25 décembre étant jour férié. «Les officiers de la Child Development Unit doivent impérativement accompagner l'enfant lors d'une visite. Pensez-vous qu'ils le feront un jour de fête ? Toutes les visites se termineront vendredi ou le samedi 23 décembre», indiquent nos sources. Elles expliquent aussi que, dépendant des années, il y a des dons pour le déjeuner ou des jouets le jour de Noël...

Justement, en ce qu'il s'agit des dons, la fondation Mission Papillon, créée par Valérie Sauzier et Catherine Giraud en 2021 et qui a pour objectif de venir en aide aux abris pour les femmes et les enfants en situation difficile, n'est pas restée les bras croisés cette année encore. Les membres de l'organisation non gouvernementale (ONG) se sont rendus dans trois shelters pour enfants afin de distribuer des cadeaux et un goûter dans le cadre de Noël. «Nous avons organisé une petite fête pour eux et grâce aux fonds dont nous disposons, nous avons pu leur offrir des cadeaux», explique Catherine Giraud. Elle souligne également que cette année, avec le soutien d'Emcar, Mission Papillon a pu offrir sept vélos neufs aux petits dans un abri pour femmes, qui sont avec leur mère. «Nous avons également fourni du poulet et de la viande pour qu'ils puissent en consommer le jour de la fête», confie Catherine Giraud.

Elle explique qu'étant donné que cet abri accueille également des mères avec leurs enfants, des cadeaux ont aussi été offerts aux mamans présentes, grâce au soutien d'une autre ONG sud-africaine, Purple Lime. «Chez Mission Papillon, nous observons qu'il y a beaucoup de solidarité à Maurice à l'approche des fêtes de fin d'année. De nombreuses entreprises et ONG font des dons à des shelters à travers l'île pendant cette période de l'année. Mais il faut penser à ces enfants le reste de l'année aussi.»