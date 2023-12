Sénégal: Publireportage / Célébration de la journée du chargeur à la Fidak - Le Cosec prône l'autonomisation des femmes à travers l'innovation technologique

Comme chaque année, dans le cadre de la foire internationale de Dakar (Fidak), le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec)) a célébré hier, jeudi 21 décembre la journée dédiée aux chargeurs. Cette journée est toujours une opportunité pour le Cosec de susciter une réflexion entre les acteurs. Le thème de cette édition est «Innovation technologique, facteur de l'autonomisation des femmes».

Pour le Cosec, le renforcement des moyens financiers et techniques pour la femme aidera à renforcer la promotion du made in Sénégal. «Le Cosec, à travers sa mission d'assistance et de promotion des chargeurs soutient les femmes transformatrices à développer leur autonomisation par le biais de leur formation dans le packadging, l'exportation de leurs produits, leurs participations aux foires et salons nationaux et internationaux, leur assistance à l'étranger par le biais de ses représentants en Europe, en Asie, aux Emirats Arabes unis, à Dubaï et en Inde», a fait savoir Soyibou Gueye , président du conseil d'administration du Cosec. Selon lui, la formation et l'intégration des femmes dans les activités économiques de la société concourent à développer davantage leur autonomisation et ainsi leur contribution à la dynamique nationale vers l'émergence.

Pour mieux assoir les bases d'un développement durable, il pense que l'autonomisation des femmes doit reposer sur la maitrise d'une technologie innovante notamment dans le cadre de la valorisation optimale des ressources naturelles en termes de transformation, de confection, d'emballage, de labellisation et d'une bonne présentation des produits.

«Aujourd'hui, le recours aux innovations technologiques est faible bien que la valorisation des ressources soit une priorité majeure pour l'Etat dans le but de réduire les pertes post-récoltes ou post-captures et d'assurer la disponibilité permanente des produits transformés», a soutenu M. Gueye. De son côté, le coordonnateur du Cosec qui représente le directeur général à cette journée, trouve que la pertinence du thème est à saluer dans un contexte où la participation active et la contribution significative des femmes dans le développement économique et social des communautés constitue des enjeux mondiaux. Pour lui, l'innovation devient une partie intégrante de ce processus de développement.

«Il s'agit donc de se préoccuper de la condition de la femme et de son engagement dans la marche de notre société. Notre conviction est que le binôme autonomisation des femmes et innovation technologique reflète des solutions durables. Il permet à notre économie d'accélérer le processus de développement inclusif en conformité avec les options du PSE», a-t-il laissé entendre.