Ethiopie: L'Université de Semera a organisé un atelier axé sur les besoins de la mer Rouge de l'Éthiopie.

<strong>Addis Abeba, le — Un atelier national organisé par cinq universités sur le thème "La mer Rouge et les implications des aspirations stratégiques de l'Éthiopie" se tiendra demain à Semera.

L'atelier a été organisé par l'Université de Semera en collaboration avec l'Université d'Addis-Abeba, l'Université de Mekele, l'Université de Jigjiga et l'Université de Dredawa.

Il a été noté que l'atelier vise à créer un forum permettant aux universitaires, aux décideurs politiques, aux organes exécutifs et aux étudiants d'explorer et de discuter des intérêts nationaux multiformes, des opportunités et des défis de l'Éthiopie dans la mer Rouge.

Lors de l'atelier, Dr. Umar Abdulkadir, directeur de l'éthique et du format des publications de recherche à l'Université de Samara a annoncé que les idées explorant l'opportunité et les possibilités du port maritime éthiopien du point de vue de l'histoire, du droit international, de la géopolitique, de l'intégration régionale et des liens commerciaux seront présentées et discutées par des universitaires.

Des présidents d'université, des chercheurs, des dirigeants gouvernementaux, des aînés et d'autres invités devraient assister ont à l'atelier.