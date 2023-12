Congo-Kinshasa: Lubero - La société civile déplore la non-tenue des élections à Bapere

Les élections générales n'ont pas été organisées dans plusieurs entités du secteur de Bapere, territoire de Lubero (Nord-Kivu), faute d'acheminement de matériels, a déploré, jeudi 21 décembre, la société civile locale.

Des sources sur place renseignent que plusieurs agglomérations de cette contrée ne sont accessibles que par la voie pédestre ou aérienne.

Selon les mêmes sources, trois quarts d'électeurs de cette entité ont été privés de leur droit de vote.

« Une partie de la population du secteur de Bapere à savoir de Mabuo, Isange, Bududia, Lenda, Gombo et autres, sont privés de leur droit de vote, après plusieurs reports du déploiement des matériels de vote. Nous constatons donc que l'annonce de la CENI faisant état de l'acheminement du matériel par hélicoptère était tout simplement une façon distraire la population pour que celle-ci n'acheminement pas à pied ce matériel », s'est plaint le président de la société civile de Bapere, Samuel Kakule Kaheni.

Selon lui, le secteur de Bapere occupe plus de la moitié de l'étendue du territoire de Lubero :

« Le secteur de Bapere occupe plus de la moitié du territoire de Lubero. Il a une population de plus de 70 000 électeurs dont un peu plus de la moitié n'a pas voté. Quelle est donc la place de l'Etat de droit que prônent les autorités ? Cette façon de faire est donc de la manoeuvre pour éliminer les fils et filles du terroir de la course électorale, afin que les intérêts de leur entité ne soient pas défendus au niveau provincial et national »

Pour sa part, la cheffe d'antenne de la CENI/Lubero, Georgette Kibendelwa, a affirmé que le vote a été organisé dans le secteur de Bapere, sauf dans 17 bureaux de vote.