Maroc: Le DG de l'ONEE préside à Ryad le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de l'Union Arabe de l'Electricité

Rabat — La 59ème session du Conseil d'Administration et la 19ème Assemblée Générale de l'Union Arabe de l'Electricité (UAE), se sont tenues, les 21 et 22 décembre à Riyad, sous la présidence du Directeur Général de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) et Président de l'UAE, Abderrahim El Hafidi.

Lors de ces réunions, les membres de l'UAE, "acteurs stratégiques des secteurs électriques des pays arabes", ont passé en revue toutes les décisions prises lors de la précédente session, en vue de la poursuite de l'opérationnalisation du plan stratégique de l'Union visant la modernisation des structures de l'Union notamment à travers l'adoption d'un système de gouvernance efficace et la réorientation de ses missions et ses objectifs, indique l'ONEE dans un communiqué.

Les discussions ont également porté sur le renforcement des ressources humaines et financières de l'UAE, la mise en place d'un nouveau système de membership ainsi que la préparation du nouveau siège de l'UAE afin de promouvoir l'efficacité opérationnelle de l'Union.

Cité dans le communiqué, M. El Hafidi a salué les efforts considérables déployés dans ce sens et a appelé à la poursuite des efforts communs afin d'assurer le développement continu et le succès de cette organisation.

"Depuis son élection à la tête de l'Union Arabe de l'Electricité en 2018, M. El Hafidi oeuvre pour faire de l'UAE une organisation prospère ayant une vision claire visant l'amélioration des coûts et de la qualité des services de l'électricité proposés aux utilisateurs arabes finaux, l'optimisation de la sécurité énergétique et l'accélération de la transition énergétique", souligne l'Office.

L'Union Arabe de l'Electricité qui commémore cette année sa 36ème année d'existence et compte 19 pays arabes membres, joue un rôle crucial dans le renforcement de la coopération régionale, la facilitation des échanges des expertises et des ressources et la promotion des politiques énergétiques durables pour relever les défis du secteur énergétique, et contribuer au développement social et économique dans le monde arabe.