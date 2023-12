Tunisie: Ariana/Elections - Des candidats promettent de promouvoir l'emploi des jeunes et des diplômés

ARIANA — Dans le cadre de la campagne électorale aux élections des conseils locaux au gouvernorat de l'Ariana, le candidat dans la localité de Chorfouch (délégation de Sidi Thabet), Mohamed Mizouri a promis de promouvoir le développement économique et agricole et d'oeuvrer pour le renforcement de l'investissement privé et l'emploi des jeunes.

Il s'est engagé aussi à fournir des logements sociaux, à renforcer l'assistance sociale aux personnes démunies, à améliorer les services publics et à créer des espaces culturels et sportifs.

La candidate à Jaafer (délégation de Raoued), Fatma Ben Soumaya propose un programme axé essentiellement sur la promotion de l'infrastructure, la santé, le transport, les services de proximité et l'entreprenariat féminin.

Elle s'est engagée à promouvoir la formation professionnelle et l'emploi et à assurer la relance des projets bloqués.

Pour sa part, le candidat Ahmed Tnich à Ettadhamen a souligné que ses priorités concernent en particulier les domaines de l'éducation, le transport et l'environnement, la santé, le sport et l'insertion économique des personnes à besoins spécifiques.

La candidate Sana Ben Amor (localité 9 avril à Ettadhamen) s'intéresse dans son programme électoral notamment à l'amélioration des services administratifs dans sa région, l'aménagement des écoles et l'élargissement du régime de soins gratuits et le renforcement de l'emploi des personnes porteurs de handicap, outre la mise en place d'un média local pour transmettre les préoccupations et revendications des habitants.