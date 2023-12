Cote d'Ivoire: 2e édition des « Sublimes du Tourisme » - Les excellents acteurs du secteur touristique distingués

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a adressé ses félicitations à tous les acteurs du secteur du tourisme et des loisirs dont le mérite a été reconnu, le 20 décembre 2023, à la cérémonie de distinction des acteurs de l'écosystème touristique et ludique. Et de souhaiter que cette 2e édition des « Sublimes du Tourisme » soit le reflet de l'engagement commun envers l'excellence en Côte d'Ivoire.

A l'occasion de la 2e édition des Sublimes du Tourisme qui a célébré l'excellence et le dévouement des acteurs qui contribuent à l'épanouissement de notre secteur, le ministre Siandou Fofana a rappelé que le programme « Sublime Côte d'Ivoire » un étalon gagnant dans le développement économique du pays. Le premier responsable du Tourisme et des Loisirs en Côte d'Ivoire en veut pour preuve son exportation dans d'autres nations de notre continent.

Le ministre Siandou Fofana a souligné que son ministère a développé d'année en année de meilleures relations avec plusieurs partenaires. Et ce, pour créer une grande visibilité de la destination Côte d'Ivoire et un environnement plus propice pour son économie. « Cette dynamique impulsée par mon département est la conjugaison des efforts d'une équipe qui m'entoure de jours comme de nuits pour m'accompagner significativement à l'obtention de nos objectifs assignés », s'est-il réjoui.

Aussi a-t-il salué le travail remarquable du Commissaire général Dr Marcel N'Guettia également le Président du Fonds de Développement Touristique. A l'en croire Les sublime s du tourisme » se bonifie au fil des années et prend une dimension plus internationale en qualité et en quantité. « Son dévouement indéfectible est le catalyseur de cette soirée, mettant en lumière toute l'importance du tourisme et des loisirs dans l'économie Ivoirienne », a-t-il rendu hommage à Dr N'Guettia.

Les prix

1) Prix du Meilleur Hôtel 2023 de l'intérieur du pays :

OR : PALM'S RESORT ASSINIE

2) Prix du Meilleur Hôtel 2023 de l'Intérieur du pays:

ARGENT : MONDOUKOU RESORT

3) Prix du Meilleur Hôtel 2023 de l'Intérieur du pays:

BRONZE : HOTEL LE DANIEL'S

4) Prix du Meilleur Hôtel 2023 de l'intérieur du pays:

Résidence meublée : CITE SAINTE AUGUSTINE

5) Prix du Meilleur Restaurant de chez nous 2023 de l'intérieur du pays:

ESPACE EDEN

6) Prix du Meilleur Restaurant du Monde 2023 de l'intérieur du pays:

ESPACE RFK

7) Prix du Meilleur Restaurant dit maquis 2023 de l'Intérieur du pays:

ESPACE CACAOBOH

8) Prix du Meilleur Parcs de Loisirs 2023 de l'intérieur du pays:

AXCEL C PARK

9) Prix du Meilleur Centre aéré 2023 de l' Intérieur du pays:

ECOFERME DE LOKOLI

10) Prix de la Meilleure de Boite de nuits 2023 de l' Intérieur du pays:

LION'S

11) Prix du Meilleur Restaurant de chez nous 2023 ABIDJAN :

: CHEZ MARCENE

12) Prix du Meilleur Restaurant du Monde 2023 ABIDJAN :

LE 31 RESTAURANT LOUNGE

13) Prix du Meilleur Restaurant dit maquis 2023 ABIDJAN :

LA BASE CHEZ ANDI

14) Prix du Meilleur Fast Food national 2023 ABIDJAN :

DABALI EXPRESS

15) Prix du Meilleur Parc de Loisirs 2023 ABIDJAN :

PARADISIA

16) Prix du Meilleur Centre aéré 2023 ABIDJAN :

PARADISE GAME

17) Prix de la Meilleure Boite de nuits 2023 ABIDJAN:

40/40

18) Prix de la Meilleure Agence de Voyages 2023 ABIDJAN :

MISTRAL VOYAGES

19) Prix du Meilleur Hôtel 2023 ABIDJAN :

Chaine internationale Argent : RADISSON BLU

20) Prix du Meilleur Hôtel 2023 ABIDJAN :

Chaine internationale Bronze : IBIS PLATEAU

21) Prix du Meilleur Hôtel 2023 ABIDJAN:

Chaine nationale OR : BBR

22) Prix du Meilleur Hôtel 2023 ABIDJAN :

Chaine nationale Argent : SILVER MOON

23) Prix du Meilleur Hôtel 2023 ABIDJAN :

Chaine nationale Bronze : HOTEL ROBERT'S

24) Prix de la Meilleure Résidence Meublée 2023 ABIDJAN :

ROOTS HOTEL APPARTEMENT

25) Prix du Meilleur Bar et Louange 2023 ABIDJAN :

O'PAA

Liste des nominés des prix spéciaux

M. BROWN

I.V.T

IVOIRE TRAVEL

WINO

ONG : CONSERVATION DES ESPACES MARINES

NADER FAKHRY

DOROTHEE ADOU

MME DIIKA BAMBA