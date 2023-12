Congo-Brazzaville: Musique sacrée - Un concert sur le 'Salon d'adoration'

Le chantre international David Shamma, artiste musicien, adorateur de Jésus-Christ, a organisé un concert religieux au centre culturel Zola, à Brazzaville, dans le cadre du concept "Salon d'adoration" qu'il vient de mettre en place et qu'il veut pérenne.

Le concert avait pour but d'amener les gens à passer plus de temps en se consacrant à Dieu que d'être dans des cultes qui n'honorent pas le Seigneur. Il a été donc organisé pour lui donner la place. « A travers ce salon, nous avons voulu montrer au Seigneur que nous devrions l'adorer malgré les circonstances, malgré le temps. Bref, le but de ce "Salon d'adoration", c'est pousser les gens à être devant le trône du Seigneur.

Nous voulons que ce salon se tienne en édition et aujourd'hui, c'est la première. Nous allons revenir pour la deuxième édition dans peu de temps. Nous voudrons que ce salon se tienne trimestriellement, parce que c'est dans notre quotidien. Nous devons nous revoir régulièrement pour l'adoration et la louange; cela dans différents endroits », a-t-il expliqué.

Plusieurs chantres ont participé à cette première édition. Il s'est agi, entre autres, d'Ananielle Mateta, Marie France Salem et de Chance Olangué. Pour Marie France Salem, ce "Salon d'adoration" est une vision divine. Elle a interprété pour le peuple de Dieu la chanson "Tombwama". « Je bénis Dieu pour cette vision qui nous pousse à adorer le Seigneur. Nous le bénissons aussi pour la bonne tenue de la première édition, car l'Eternel était au rendez-vous. Je crois que c'est une idée venue du ciel et Dieu aime des moments pareils, parce que l'adoration c'est toute une vie, voilà pourquoi nous bénissons l'Eternel pour cette vision », a-t-elle déclaré.

Tout comme Marie France Salem, la chantre Ananielle Mateta a reconnu aussi que le "Salon d'adoration", c'est une très bonne idée. « Nous avons beaucoup apprécié, parce que des moments pareils sans rares. L'adoration c'est toute une vie. Je suis sûre et certaine que nos soeurs et frères qui sont venus à ce salon repartent chez eux très satisfaits. Notre souhait est que ce "Salon d'adoration" devienne un salon international avec la participation des soeurs et frères chantres venus de partout et ait lieu régulièrement. Nous souhaitons aussi qu'il soit organisé de façon tournante », a-t-elle indiqué. Au cours de ce salon, elle a interprété les chansons "Alleluia ozana" et "Jérusalem".

L'international David Shamma n'a pas été que l'organisateur, en sa qualité d'artiste musicien, il a chanté pour le peuple de Dieu des louanges tirées de ses trois albums que sont « Aza bolingo », « A cause de son amour » et « Ewulaya ». « J'aimerais attirer l'attention de nos mécènes. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de difficultés sur l'organisation de nos événements. Si on peut avoir des mécènes et sponsors qui vont nous accompagner, cela sera une très bonne chose, parce qu'organiser un événement, ce n'est pas facile », a-t-il estimé. Il a profité également de l'occasion pour annoncer la sortie de son quatrième opus intitulé « La reconnaissance », prévue pour mai 2024.