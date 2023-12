Congo-Kinshasa: Territoire de Mushie - Un candidat à la députation nationale accusé de préparer le lit aux troubles post-électoraux

Le candidat du parti de Gentiny Ngobila et directeur de son cabinet à l'Hôtel de ville de Kinshasa, Freddy Bonzeke, aurait utilisé des "kulunas" pour agresser ses adversaires politiques, les militants des partis adverses et conquérants aux différents niveaux des élections du 20 décembre.

Contacté le 21 décembre par téléphone pour décrire la situation électorale et post-électorale dans son fief, le député national élu de Mushie et candidat à la députation nationale dans cette partie de lex-Grand Bandundu, le président des Verts congolais, Didace Pembe Bokiaga, s'est plaint du climat d'insécurité et de terreur installé à Mushie par le directeur de cabinet de Gentiny Ngobila et candidat de l'Alliance des Congolais progressistes (ACP) à la députation nationale pour le chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, Freddy Bonzeke.

Selon le président de l'Alliance des écologistes congolais (Aeco)- les Verts, le député Didace Pembe, des brigands recrutés par cet autre candidat à la députation nationale dans ce territoire sèment l'insécurité depuis quelques temps dans cette partie de l'ex-Bandundu. Selon lui, Sorodiongo et Garmin, tous deux repris de justice, ont tabassé un membre de son parti politique reconnu comme témoin dans un des bureaux de vote. Ceci, parce que les partisans de Didace Pembe ont jubilé, en suivant le dépouillement du vote dans les centres installés dans ce territoire, alors que la partie Bonzeke Freddy avait, elle aussi, jubilé, suivant le dépouillement partiel de ces scrutins.

Les informations venant de cette partie de lex-Grand Bandundu indiquent que la bande à Freddy Bonzeke n'est pas à son premier acte de ce genre. Il y a peu, elle a également agressé les membres de l'Aeco- les Verts et d'autres formations politiques, allant jusqu'à brûler la maison d'un des mobilisateurs de ce parti et à casser les panneaux solaires dans la résidence ainsi qu'à la station de radio et télévision du président de cette formation politique, qui est l'un des grands leaders de ce territoire, le député national Didace Pembe.

" Trop c'est trop. On a connu trop d'incidents avec ce monsieur, le directeur de cabinet du gouverneur Gentiny Ngobila a l'Hôtel de ville de Kinshasa. Pendant qu'il y avait des résultats partiels, lui pensait qu'il avait réussi et ses partisans et lui même ont jubilé dans la ville. Et quand les résultats quasi-définitifs sont tombés, les miens aussi ont jubilé. Et, comme ce garçon a été reconnu comme un de mes témoins dans le bureau de vote, ces deux hommes à Bonzeke l'ont copieusement molesté. Je viens de le conduire à l'hôpital ", a expliqué Didace Pembe.

Il a indiqué que cet autre fils de Mushie y crée un climat d'insécurité et de terreur, en utilisant le banditisme et le terrorisme avec une violence exagérée contre ceux qu'il prend comme ses propres frères et soeurs.

La crainte d'un "Yumbi bis"

Pour Didace Pembe, la crainte est que Freddy Bonzeke, qui a été directeur de cabinet de Gentiny Ngobila lors des événements malheureux de Yumbi, réitère cet exploit négatif dans cette autre partie de la province. "C'est quelqu'un qui a l'odeur du sang dans son nez. Il s'attaque à tous les partis politiques installés ici, estimant qu'il devrait y rester tout seul", a fustigé le président des Verts congolais. Et d'ajouter: " Il tabasse, il moleste parce qu'il s'estime intouchable".

Se voulant légaliste, Didace Pembe ne voudrait pas le suivre dans cette voie, au risque de brûler ce territoire qui aspire à la paix et le développement. Pour lui, cette attitude de ce cadre de l'ACP et ses partisans risque d'anéantir tous les efforts de cohabitation et de paix menés par les responsables d'autres formations politiques en vue d'assurer le climat de paix dont Mushie a besoin pour son développement. C'est ici qu'il en appelle à la justice en vue de mener des enquêtes et de mettre hors d'état de nuire ce gang ainsi que son commanditaire.