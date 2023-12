Sénégal: La Haute autorité du Waqf offre des médicaments et 3 millions FCFA au poste de santé Charles de Foucauld des SICAP

Le directeur général de la Haute autorité du Waqf (HAW), Racine Ba, a procédé vendredi, à la remise d'un don de médicaments et d'un chèque d'un montant global de 3 millions de FCFA au poste de santé Charles de Foucauld des SICAP à Dakar, a constaté l'APS.

Plusieurs personnalités dont la soeur Philomène Faye, responsable administrative du poste de santé Charles de Foucauld, le chef de quartier des Sicap Baobab Joe Gueye, l'imam Mamadou Lamine Seck ont pris part à cette cérémonie.

Racine Ba a rappelé que le Waqf vient en aide aux personnes vulnérables et aux couches sociales les plus démunies.

Il a indiqué que la structure n'est pas exclusivement réservée aux musulmans et que c'est la cause pour laquelle elle est venue dans ce poste de santé gérée par des soeurs catholiques pour faire ce don.

Racine Ba a par ailleurs magnifié "le vivre ensemble" des communautés religieuses au Sénégal.

Il a salué »l'excellent travail » effectué par les catholiques à travers les pouponnières en prenant en charge les enfants issus des familles déminues.

Racine Ba a rappelé que le président de la République a créé un fonds dénommé "Waqf monétaire" en septembre 2022 avec une contribution de l'Etat. Les investissements réalisés à travers ce fonds génèrent des revenus qui permettent de prendre en charge des actions sociales.

D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le Waqf a pu aider 100 000 enfants issus des "Daaras" (écoles coraniques traditionnelles) au Sénégal, a précisé Racine Ba.

Responsable administrative du poste de santé Charles de Foucauld, la soeur Philomène Faye a remercié le donateur. "Cet acte nous va droit au coeur", a-t-elle dit, en promettant que ce don sera destiné aux patients les plus vulnérables.

L'imam de la mosquée et le chef de quartier des SICAP Baobab ont également remercié Racine Ba pour "ce geste noble et salvateur" envers les personnes les plus vulnérables et issues des familles démunies.

La HAW est une autorité administrative indépendante rattachée au ministère des Finances et du Budget. Elle a pour rôle de vulgariser le waqf au Sénégal, de contrôler et de superviser les waqf privés, et de promouvoir le développement des waqf publics.