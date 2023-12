Afrique: J-22 avant la CAN - La Guinée Bissau veut déjouer tous les pronostics

La Guinée Bissau participera à sa 4e Coupe d'Afrique des Nations

Les Djurtus sont dans le Groupe A avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Nigeria

Les Bissau-guinéens n'ont jamais franchir le premier tour de la compétition

Les rencontres de la Guinée Bissau dans le Groupe A

13 janvier 2024

Guinée-Bissau - Côte d'Ivoire, 19h00 GMT, Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé

18 janvier 2024

Guinée équatoriale - Guinée Bissau, 13h00 GMT, Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé

22 janvier 2024

Guinée-Bissau - Nigeria, 17h00 GMT, Stade Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan

Comment la Guinée Bissau s'est qualifiée pour la CAN

Classés deuxièmes de leur groupe des éliminatoires, derrière le Nigeria, les Djurtus ont fait un parcours presque sans faute, où ils ont même battu les Super Eagles 0-1 chez eux, le 24 mars 2023. Avec trois victoires, un match et une défaite, la Guinée Bissau vient d'accomplir l'une de ses plus belles campagnes de qualifications.

Le joueur à suivre : Mama Baldé

Au début de sa carrière, Cristiano Ronaldo évolue comme un pur ailier, position où il peut exprimer ses principales qualités comme le sens du dribble et la vitesse. Plus jeune, il est à l'aise des deux côtés du terrain mais se sent mieux à droite.

%

De plus, sa technique individuelle lui donne une grande capacité d'élimination de ses adversaires et fait de lui un danger constant pour les défenses. La réalisation de ses gestes techniques, parfois à l'excès, lui donne un esthétisme particulier et une renommée grandissante chez les supporters bissau-guinéens.

Le sélectionneur : Baciro Candé

Depuis le retour de Baciro Candé à la tête de la sélection en 2016, la Guinée-Bissau n'a pas manqué une Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Sa tactique est basée sur l'intensité, le pressing agressif et la débauche d'énergie. Au-delà de l'agressivité sans le ballon, Candé prône un jeu offensif fluide, quitte à provoquer un certain déséquilibre au sein de son équipe.

Palmarès de la Guinée-Bissau à la CAN

2017 : 1er tour

2019 : 1er tour

2021 : 1er tour