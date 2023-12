Sénégal: Session du comité de pilotage du Pudc, du Puma et du Promovilles - 90 776 emplois générés par les programmes d'équité territoriale en 2023

Le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) et le Programme de modernisation des villes (Promovilles) ont généré, au total, 90 776 emplois, en 2023. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de tutelle, Thérèse Faye Diouf, qui a présidé vendredi une session du comité de pilotage unique desdits programmes d'équité terrtoriale.

Le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf, a loué vendredi « les performances » des trois programmes nationaux d'équité territoriale relevant de son département à savoir le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) et le Programme de modernisation des villes (Promovilles). Elle s'exprimait en marge de la douzième session du Comité de pilotage unique desdits programmes en présence des directeurs respectifs. Ceux-ci, selon elle, ont eu d'importantes réalisations dans plusieurs domaines, avec « un impact positif » sur le quotidien des populations. « Globalement, ces trois programmes ont généré 90 776 emplois », a relevé Mme Diouf, au terme de la rencontre.

Ainsi, à l'en croire, le Pudc a réalisé la construction de 827 kilomètres de pistes de désenclavement, 328 systèmes d'alimentation en eau potable (forages) et l'électrification de 857 villages.

%

Pour le Puma, il a contribué à la sécurité frontalière et aux actions humanitaires avec la réalisation de 14 infrastructures de sécurité et la réinstallation de 261 familles, tout en construisant 249 km de pistes, 5 ouvrages de franchissement à Saint-Louis et à Tambacounda, et en électrifiant 97 localités.

Quant au Promovilles, « il maintient sa bonne cadence dans le domaine des voiries et de l'éclairage public, avec un cumul des réalisations de 197,6 km de voiries aménagées et l'installation de 3 998 lampadaires », d'après toujours le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale.

Mais pour l'année 2024, elle a annoncé que les programmes d'équité territoriale prévoient « un renforcement de leurs acquis, avec des budgets alloués importants pour atteindre les objectifs fixés », rappelant que le budget annuel de PROMOVILLES est de 32, 057 milliards F Cfa, celui du Pudc est de 50,024 milliards CFA, et celui du Puma est arrêté 8 milliards F Cfa.

Madame Thérèse Faye Diouf est, en sa qualité de Présidente du Copil, revenue sur l'importance que le Chef de l'Etat Macky Sall a accordée à ces programmes d'urgence, non sans saluer, enfin, « l'engagement et le professionnalisme » des membres et des équipes techniques dans le cadre de la mise en oeuvre efficace et efficiente desdits programmes.