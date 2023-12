Ile Maurice: Brahms Mahadea, le chasseur d'images

Le photographe mauricien récompensé internationalement a l'oeil et... le bon, sans compter son goût prononcé pour l'aventure. Ses photos, c'est aux quatre coins du monde qu'il les a prises, allant de l'Afrique au Mexique, en passant par l'Australie, l'Europe, la Chine ou encore le sommet du Kilimandjaro au Kenya.

Si son look - barbe et cheveux longs - ne passe pas inaperçu, c'est son appareil photo qu'il ne quitte jamais qui attire les regards. «Marcher sans mon appareil photo, c'est comme être nu.» À 71 ans, Brahms Mahadea ne compte pas prendre sa retraite. La photographie et lui, c'est un amour éternel. D'ailleurs, avouet-il avec le sourire, «je suis célibataire. Je me suis marié à la photographie».

C'est à l'école primaire Aryan Vedic qu'il découvre la photographie. «Quand j'étais enfant, je voulais devenir ingénieur, mais je viens d'une famille modeste. Nous étions une fratrie de neuf enfants, six frères et trois soeurs. Mes parents n'auraient pas pu trouver l'argent nécessaire pour des études d'ingénierie. Et à l'école, on avait quelque-fois des spectacles de magie, mais c'était quelque chose d'éphémère. Puis un jour, en allant en excursion, j'ai découvert la photographie. Là, d'un clic, ces photos qui apparaissaient ensuite sur du papier comme ça, c'était cela la vraie magie. Une magie qui ne disparaissait pas», raconte Brahms Mahadea.

À l'âge de 16 ans, il achète son premier appareil photo au studio Mexico à Vacoas. Il s'agissait d'un appareil argentique de la marque Yashica. «Je n'avais pas l'argent nécessaire pour acheter l'appareil qui coûtait plus de Rs 200. Je me suis donc arrangé avec France, le responsable du studio, pour le payer en trois fois.» France va ainsi le guider à faire ses premiers pas dans la photographie. Dans un premier temps, il lui montre comment insérer le rouleau de pellicule dans l'appareil, puis lui prodigue de précieux conseils quant à la façon de prendre des photos. Ses premières photos en noir et blanc sont développées au studio Mexico.

%

Appréciant le travail de son jeune protégé, le responsable du studio commence à lui fournir du travail. C'est ainsi que Brahms Mahadea commence à gagner sa vie grâce à la photographie. C'est également au studio Mexico qu'il apprend à développer les pellicules dans la chambre noire. Un processus long et difficile.

Des mariages à des commandes pour des compagnies, petit à petit, il se fera un nom dans la photographie. Il est vite approché par la presse, notamment par le groupe Le Mauricien.

En 1975, apparaît sa première photo de presse ; il s'agissait d'une rose insolite. Mais ce n'est que bien des années plus tard, soit en 1990, qu'il rejoindra le groupe à plein temps. En tant que photographe de presse, il prendra la photo de diverses personnalités, dont tous les Premiers ministres du pays ou encore le Premier ministre indien Narendra Modi en visite à Maurice. Sa première récompense est une bourse du Media Trust en 1995 et il s'envole pour Nairobi. La faune et la flore de l'Afrique ne le laissent pas insensible. Il fera une exposition au Kenya en 1995, puis une autre en Uganda en 1997. Il visitera plusieurs pays du continent et partagera ses connaissances sur la photographie avec ses confrères étrangers.

Toutefois, sa visite au Carnaval de Rio en 2003 marque un tournant décisif dans sa carrière. Il y fait la connaissance d'un photographe militaire venu de Chine qui va lui ouvrir les portes de l'Asie. Il fera ainsi plusieurs expositions en Chine où il a reçu de prestigieuses récompenses en 2004, 2005, 2007, 2012 et 2015. «J'ai eu cinq étoiles en tant que photographe de l'Association for the International Cultural Exchange de Shanghai», explique-t-il avec fierté. En 2008, il s'envole pour le festival de photographie d'Arles en France. Là-bas, il recevra le titre de pèlerin photographe.

Ses photos ont également été plébiscitées lors de l'une des plus grandes expositions internationales de photographie, Photokina, à Cologne, en Allemagne. En 2010, il reçoit le Leica Merit de Photokina. En 2014, il est classé parmi les 20 premiers photographes sur 1 074 participants au Photokina International Exposition. Et en 2018, trois de ses clichés sont retenus pour le Photokina Magazine et une photo reçoit les éloges de l'UNESCO. Tous ces trophées et souvenirs, Brahms Mahadea les garde précieusement.

La photographie est toute sa vie. S'il l'aime sous toutes ses formes, il a une préférence pour le noir et blanc. «Deux couleurs qui ne disparaîtront jamais», explique-t-il. Ses photographies mettent souvent la nature en scène. On y voit non seulement la beauté de ce qui nous entoure, mais également l'immensité et la puissance de la nature. Brahms Mahadea n'a jamais hésité à aller à l'aventure, à grimper le Kilimandjaro, l'Everest ; à s'enfoncer dans des forêts, ou encore à affronter les animaux sauvages dans un safari pour avoir la photo qu'il veut.

C'est sans doute son goût pour l'aventure, mais également sa ténacité, qui lui ont valu sa reconnaissance internationale. Toutefois, il n'a pas toujours réussi. Son parcours a aussi connu des bas. Par exemple, il n'a pas pu arriver au sommet de l'Everest à cause d'équipements inadaptés. D'autres fois, on ne lui a pas décerné les prix qu'il pensait mériter, mais il n'a jamais baissé les bras et continue encore aujourd'hui à rechercher la photo qui fera naître la magie.

Durant sa carrière, Brahms Mahadea aura visité 27 pays et certains en plusieurs occasions. Outre le français, l'anglais et le créole, il parle aussi un peu de mandarin et d'allemand. Il a à son actif 28 expositions en solo à Maurice et à l'étranger. L'année dernière, pour ses 50 ans de carrière, le photographe avait organisé une grande exposition au Mauritius Institute (Musée de Port-Louis) et il compte dans quatre ans célébrer en grande pompe ses 55 ans de carrière.