Ile Maurice: «En cette fin d'année, le temps fait défaut, mais soyez prudent »

interview

Les festivités de fin d'année sont souvent associées au shopping. Cependant, suite aux récentes crises, notamment la pandémie de Covid-19, la cherté de la vie semble avoir pris le dessus. Le président de la Consumers' Eye Association, aborde la situation des consommateurs et donne quelques conseils pratiques pour les achats.

Quelle observation faites-vous des consommateurs en cette période après les récentes crises ?

Je ne pense pas que cela a beaucoup changé parce que plus que jamais, il y a cette frénésie de shopping, spécialement avec les fêtes de fin d'année. Après la pandémie, les consommateurs n'avaient ni le coeur ni les finances pour dépenser et se faire plaisir. Il fallait se serrer la ceinture pour simplement garder la tête hors de l'eau. Les prix prenaient l'ascenseur ; on mettait tout sur un manque de commodités sur le marché mondial avec la pandémie ou la guerre Russie-Ukraine. On disait que tout cela provoquait une hausse des prix sur le marché mondial.

Associé à cela, le coût du fret avait pris l'ascenseur et doublé, même triplé, parfois. Le consommateur, coincé entre le marteau et l'enclume, n'avait pas d'autre choix que d'acheter à des prix exorbitants parfois. Aujourd'hui, il est devenu très méfiant de toutes les offres dans les shopping malls, les grandes surfaces et même sur internet. Il réfléchit à deux fois avant de faire un achat parce qu'il n'est pas trop sûr de la véracité des offres omniprésentes. Évidemment, il est conscient que son budget est limité et par ricochet, son choix également, Ce qu'on appelle «Hobson's choice» en anglais ou en français, «à prendre ou à laisser».

Le revenu minimum garanti de Rs 15 000 améliore-t-il la situation des consommateurs ?

Oui, en général, les salariés qui touchent le salaire minimum auront plus d'argent liquide pour dépenser. Mais si les prix ont doublé ou même triplé, le nouveau barème va-t-il les aider ou sont-ils dans une situation aussi difficile, pour ne pas dire pire ?

Quels sont les principaux défis auxquels les consommateurs sont actuellement confrontés lorsqu'il s'agit de faire des achats pendant cette période ?

Je dirai plutôt que le défi principal est de décider ce qu'ils doivent acheter en priorité, en prenant en considération les besoins de leur famille en particulier. De plus, le consommateur est bombardé de toute part par la publicité visuelle et sonore, et à travers les médias. Les objectifs d'achats sont complètement chamboulés en cette fin d'année parce qu'il y a les choix et les besoins de toute la famille à prendre en considération. Ce n'est pas seulement le choix ou le prix du produit, que ce soit pour les cadeaux de Noël ou les victuailles, que les parents doivent décider mais il s'agit aussi d'essayer de plaire à toute la famille indistinctement. C'est pourquoi cela est devenu un vrai casse-tête pour nous tous à l'approche des fêtes. On devient mathématicien, jongleur et peut être un peu magicien pour qu'à la fin, on ne peut que souhaiter d'être satisfait au moins de que ce qu'on a pu faire pour plaire à toute la famille individuellement et collectivement, pas nécessairement au niveau qu'on aurait souhaité le faire, moyens financiers permettant, mais si au moins on a pu faire plaisir à tous spécialement pour les festivités de fin d'année

Comment évaluez-vous les promotions et publicités pendant cette saison festive, avec la cherté de la vie ?

Les promotions et publicités sont omniprésentes pendant cette fin d'année à la télévision, sur internet à la radio et bien sûr dans les grands shopping malls ou ailleurs. La cherté de la vie n'a pas diminué les ardeurs des compagnies à dépenser gros pour attirer les clients. Je pense que cette année, les bandes annonces dans les médias sont beaucoup plus agressifs. C'est une compétition sans merci entre les commerçants pour attirer le gros du marché ; c'est une enchère de promotions, avec des conditions beaucoup plus intéressantes et des facilités de paiement pour tous les consommateurs.

Acheter à crédit et payer plus tard avec des intérêts accrus étaient la norme. Maintenant, c'est tenter le consommateur à acheter tout ce qu'il souhaite, peu importe ses moyens ou ses priorités, sans payer d'intérêts sur une longue période. Qu'est-ce qui est plus tentant que cela ? On achète sans rien payer et on peut s'en servir sur le champ, et le prix total du produit sera le même à la fin que celui affiché aujourd'hui. C'est tentant et le consommateur peut faire plaisir à toute la famille. Au diable, les conséquences ; c'est pour demain

Quels conseils donneriez-vous aux consommateurs pour les aider à faire des choix éclairés face à l'abondance de «promotions» et de produits festifs tentants pendant cette période et aussi sur le commerce en ligne, à travers les réseaux sociaux ?

Le commerce en ligne est devenu tellement populaire chez les consommateurs que beaucoup s'adonnent à cette nouvelle méthode d'acheter parce que c'est beaucoup plus pratique et facile. Je prodiguerai un seul conseil au consommateur. Si la publicité apparaît trop attirante pour être vrai, c'est probablement le cas. Prenez le temps d'examiner les conditions avant de prendre une décision. Cherchez une compagnie connue qui a fait ses preuves dans le passé ou en qui vous avez confiance ; demandez conseil à vos amis/amies qui ont déjà acheté avec ladite entreprise dans le passé. Probablement en cette fin d'année, le temps fait défaut, mais soyez prudents. (Voir les conseils pour les achats)

Le plus grand regret que j'ai pour l'année presque écoulée, c'est qu'il n'y pas toujours pas une nouvelle Consumers Protection Act. Je souhaite que cela arrive et les consommateurs seront beaucoup mieux protégés qu'en ce moment. Je souhaite que les deux clauses suivantes soient incluses : quand un consommateur achète un produit et qu'il ne fonctionne pas, il aura le choix d'un nouveau produit en échange il sera remboursé immédiatement. Et quand un consommateur signe un contrat pour un achat, il y aura une cooling period d'un nombre de jours quand il peut changer sa décision sans pénalité financière. Je profite de l'occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne année 2024 à tous les lecteurs de l'express et à tous les membres de la Consumers' Eye Association.

Conseils essentiels

-Préparez une liste avant de quitter la maison. Notez l'essentiel et essayez de vous discipliner quand vous commencez vos achats.

-Ne jamais accepter une offre sur le champ. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un temps de réflexion et demandez conseil à vos proches, vos amis.

-Ne jamais signer aucun document avant de vous assurer que c'est une compagnie bien établie, avec de bonnes références. Lisez le document attentivement et si ce n'est pas clair, demandez une photocopie du contrat même si vous devez payer pour la photocopie.

-Ne jamais envoyer de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que ce soit à Maurice ou ailleurs, ou utiliser des méthodes de paiement auxquelles vous n'avez pas totalement confiance.

-Ne jamais donner des détails personnels ou de votre banque à une personne que vous ne connaissez pas.

-Si vous avez besoin d'informations additionnelles, allez sur le site internet de la compagnie au lieu de passer par un lien ou par courriel.

-Ne vous fiez pas seulement aux recommandations flatteuses mais demandez des conseils indépendants, si ce que vous envisagez de faire implique beaucoup d'argent.

-Après avoir payé, vérifiez votre facture avant de quitter l'emplacement.

-Si vous avez été dupé, rapportez le cas à la police.

-N'hésitez pas et ne soyez pas embarrassé si vous devez rapporter un cas d'arnaque. Les arnaqueurs sont habiles et rusés. En les dénonçant, vous éviterez aux autres de subir le même sort.