Angola: Le ministre de l'Intérieur veut de la discipline dans la sécurisation des fêtes de fin d'année

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a ordonné vendredi, à Luanda, au personnel de la Police Nationale, pendant la période des fêtes, d'opérer avec un esprit de sacrifice, d'abnégation, de discipline et de respect du citoyen.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement des forces et des moyens opérationnels pour assurer la sécurité des fêtes de fin d'année, il a appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre, dénonçant toutes les pratiques et actes qui mettent en péril l'ordre social et la paix.

Le titulaire du portefeuille de l'Intérieur a laissé un mot d'appréciation aux autres corps de Défense et de Sécurité qui, en collaboration avec les forces de l'ordre, agiront pour remplir cette mission de faire en sorte que les fêtes de fin d'année se déroulent dans un climat de paix et de joie, tout en respectant des principes éthiques, moraux et civiques.

"Por isso tiveram de abandonar as vossas famílias e o conforto das vossas casas para se dedicarem ao cumprimento desta árdua mas honrosa missão", exprimiu.

La mobilisation, a-t-il indiqué, du personnel à cet effet est synonyme d'engagement envers le pays et du devoir de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que la protection des institutions publiques et privées.

"C'est pourquoi vous avez dû abandonner vos familles et le confort de votre foyer pour vous consacrer à l'accomplissement de cette mission ardue mais honorable", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que les célébrations des fêtes mobilisent une grande partie de la population tant dans les centres urbains que dans les zones rurales, enregistrant une augmentation des activités musicales, culturelles et récréatives, ainsi que la circulation interne et interprovinciale.

C'est pour cette raison, a souligné le gouvernant, que de nombreux citoyens cherchent à acquérir des biens essentiels pendant la période de Noël et du Nouvel An, afin de pouvoir célébrer avec leurs familles et amis dans l'harmonie et la concorde.

Le ministre a déploré le fait qu'à cette époque, d'autres citoyens choisissent de commettre des actions criminelles pour obtenir des profits faciles, causant des pertes matérielles et des dommages moraux et humains à autrui, en plus de créer des changements dans l'ordre public et d'augmenter l'insécurité.

Plus de 100 mille policiers mobilisés pour les fêtes de fin d'année

Environ 110 mille policiers des différents organes du ministère de l'Intérieur sont mobilisés pour garantir l'ordre pendant les fêtes de fin d'année dans le pays et doivent fonder leurs actions sur la pédagogie et le respect des citoyens.

La cérémonie de présentation des forces pour assurer les fêtes de fin d'année 2023-2024 a eu lieu à l'Unité de Cavalerie et Cynotechnique, dans la capitale angolaise, en présence des responsables des organes opérationnels du ministère de l'Intérieur.