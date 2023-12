Angola: ISCED-Huíla lance des masters en informatique et géographie

Lubango (Angola) — L'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation (ISCED) de Huila mettra en oeuvre, au premier trimestre de 2024, deux nouveaux cours de master en enseignement de l'informatique et en enseignement de la géographie, a annoncé ce vendredi, à Lubango, le président de l'institution, Helder Bahu.

Avec la mise en oeuvre de ces deux cours, le nombre de spécialités enseignées au niveau master dans l'institution s'élèvera à 10, qui compte déjà un doctorat, deux cours post-graduation non diplômant et 13 licences.

S'exprimant lors de la cérémonie de voeux de fin d'année de l'ISCED-Huíla, Helder Bahu a souligné que deux classes avaient été créées, l'une en informatique et l'autre en géographie, avec chacune 30 étudiants de maîtrise.

Il a souligné que le cours d'enseignement de la géographie, par exemple, est important, car nous vivons aujourd'hui la situation du changement climatique et il est temps de commencer à réaliser des études spécifiques sur l'hydrographie, la climatologie et la surveillance des stations météorologiques.

Il a mentionné que même dans la région de Huila, par exemple, il existe plusieurs microclimats dans de petits circuits.

"Si nous avons une institution au vrai sens du terme et donnons une essence à la production de connaissances, en termes de recherche scientifique, nous devons avoir un personnel formé dans le domaine, pour enrichir en termes d'offre de matériels et ils vont grandement aider les administrations et les gouvernorats eux-mêmes, dans le sens d'une meilleure gestion des processus de production et au-delà", a-t-il expliqué.

Quant au cours d'informatique, il a dit que c'est aussi un domaine qui est mis en avant dans de nombreux cycles d'enseignement, avec le cours d'informatique et le pays avance lentement vers le processus de numérisation.

Il l'a considéré comme essentiel, car il développe certaines situations liées aux cyber-attaques, aux cyber-guerres et à d'autres formes de meilleure gestion de l'accès aux technologies de l'information avec la protection et la production de données, la création de logiciels et une gestion variée pour certains contextes.

ISCED-Huila est issu du centre de premier cycle de l'Université Agostinho Neto (UAN) de Lubango, créé par décret nº 95/80 du Conseil des ministres, le 30 août 1980, étant l'expérience la plus ancienne du genre.

En 2008, l'ISCED-Lubango a été affecté par la réforme de l'enseignement supérieur promue par le gouvernement angolais. Il s'agissait d'une procédure qui proposait la décentralisation des pôles des UAN, afin qu'ils puissent créer de nouveaux instituts d'enseignement supérieur autonomes.

Aujourd'hui, elle compte cinq mille étudiants répartis dans 13 cours de premier cycle, avec l'accent sur l'intégration des diplômes en éducation de la petite enfance et de l'enseignement primaire, dont les cours sont dispensés par une centaine d'enseignants et le travail administratif est effectué par 78 employés techniques.