Seychelles: La Bibliothèque nationale du pays rouvre ses portes, de nouveaux livres sont toujours en cours de traitement

La Bibliothèque nationale des Seychelles a rouvert ses services au public jeudi avec un nombre limité de livres tandis que les autres sont toujours en cours de traitement, a déclaré un haut responsable.

S'adressant à la SNA, la bibliothécaire principale de la Bibliothèque nationale, Anne-Mary Robert, a déclaré que cela était dû aux procédures qu'ils doivent suivre.

"Quand nous regardons les étagères aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas assez de livres, mais c'est parce qu'après réception des livres, nous devons les traiter. Cela inclut l'étiquetage, une mesure de sécurité pour éviter le vol", a-t-elle ajouté.

Mme. Robert a déclaré que la bibliothèque avait commencé à acheter des livres lorsque le navire Logos Hope était dans le pays, mais qu'elle en avait également « acheté localement et ils sont encore en cours de traitement. Au début de l'année prochaine, nous lancerons un appel d'offres pour compléter les collections que nous avons ".

Elle a ajouté qu'outre les services de bibliothèque, les installations comprendront également un café qui ouvrira ses portes en février.

Actuellement, la Bibliothèque nationale fonctionnera de 8h30 à 17h00 en semaine et de 8h30 à 13h00 le samedi.

La bibliothèque dispose pour l'instant d'un nombre limité de livres, les autres étant en cours de traitement.(Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

La bibliothèque a été rouverte par la Première Dame Linda Ramkalawan et le secrétaire général de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles, David Andre.

Lors de la cérémonie de réouverture, M. André a déclaré : « Aujourd'hui, nous célébrons une autre étape importante dans l'histoire de notre Bibliothèque nationale, commémorant le 45e anniversaire de la Bibliothèque nationale et la réouverture de ses services au public.

La bibliothèque, construite au début des années 1990 et inaugurée officiellement en juin 1994, a fermé ses portes en 2018 en raison d'une infestation fongique. Les travaux de rénovation ont débuté en février de l'année dernière et se sont achevés en 16 mois.

M. Andre a déclaré que c'est le 15 décembre 1978 que la bibliothèque publique de Carnegie a été officiellement déclarée Bibliothèque nationale des Seychelles. Le bâtiment récemment rénové dispose désormais de plusieurs installations ultramodernes dont les gens pourront profiter.

"En plus des services de bibliothèque traditionnels tels que le prêt de documents imprimés et de livres électroniques, les utilisateurs auront également accès à Internet et aux collections nationales de publications, aux activités de promotion de la lecture et au service ISBN/ISSN", a déclaré M. Andre.

Photo : M. Andre a déclaré qu'ils s'adressent à des groupes d'âge spécifiques - enfants, adolescents et adultes. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Tout comme la conception précédente du bâtiment, la bibliothèque a été divisée en plusieurs espaces distincts et M. Andre a déclaré que ceux-ci sont destinés à des groupes d'âge spécifiques - enfants, adolescents et adultes et à des objectifs spécifiques tenant compte des défis passés.

"Ces nouvelles installations sont disponibles gratuitement tandis que d'autres seront payantes pour contribuer aux coûts de maintenance. Il s'agit notamment de salles de discussions de groupe, de réunions, de conférences, de formations informatiques et d'activités polyvalentes, ainsi que d'espaces de cours particuliers et des expositions", a-t-il ajouté.

Pour garantir l'accès à tous, y compris aux personnes souffrant de difficultés physiques, des ascenseurs ont été installés pour faciliter les déplacements vers les premier et deuxième étages, y compris la salle de conférence dans la tour sud du bâtiment.